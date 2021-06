Huawei bez serii Mate 50 w tym roku

Sankcje nałożone przez Amerykanów na firmę Huawei dają się jej mocno we znaki. Tak mocno, że w tym roku prawdopodobnie nie będzie flagowej serii smartfonów Mate 50.

Huawei przyzwyczaił nas do tego, że mniej więcej we wrześniu każdego roku prezentuje nowe chipsety Kirin, a wraz z nimi również nową serię flagowych smartfonów z linii Huawei Mate. Urządzenia te pojawiły się po raz pierwszy w 2013 roku i przekonały do siebie sporą grupę fanów. Jak podają chińskie media, w 2021 roku serii Mate nie będzie.

Jest już czerwiec, więc powinniśmy mieć na rynku nowe flagowce z serii Huawei P50. Te się jednak opóźniają, co jest pokłosiem między innymi ciągnących się za chińskim producentem zakazów związanych z amerykańskimi sankcjami, wprowadzonymi jeszcze w 2019 roku. Urządzenia te w końcu się pojawią.

Cztery rundy amerykańskich sankcji utrudniły prowadzenie naszych interesów konsumenckich. Flagowy Huawei P-Series jest rutynowo aktualizowany każdej wiosny, ale ze względu na dobrze znane powody, seria P50 została opóźniona, czas premiery nie został jeszcze określony.

– powiedział Yu Chengdong, prezes działu konsumenckiego Huawei

Jednak to samo nie czeka serii Mate 50. Jak podają źródła z Państwa Środka, Huawei jest zmuszony pominąć serię Mate 50, by móc przeznaczyć swoje ograniczone zasoby na serię P50. Sam Huawei w tej sprawie się jeszcze nie wypowiedział, więc powyższe informacje należy traktować jako plotkę.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: cnbeta.com