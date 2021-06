Debiutują Honor 50 i 50 Pro - będą świetne aparaty i usługi Google

Honor 50 to nowa rodzina smartfonów, która ma pomóc chińskiemu producentowi w odzyskaniu dawnej popularności. Urządzenia będą się wyróżniały unikalnym designem i rozbudowanymi możliwościami fotograficznymi.

Honor 50 i 50 Pro to jedna z bardziej wyczekiwanych premier tego roku. Nowe urządzenia mają być niejako nowym otwarcie dla chińskiej marki, która po rozstaniu z Huaweiem wreszcie wróci na Zachodnie rynki. Po kilku miesiącach oczekiwania oraz licznych przeciekach producent zaprezentował swoje nowe smartfony i uchylił rąbka tajemnicy na temat wspomnianego powrotu.

Honor 50 Pro

Honor 50 Pro będzie tym droższym wariantem Honora 50 (szok, prawda?). Urządzenie już od pierwszej chwili ma przykuwać wzrok swoim niecodziennym designem oraz zakrzywionym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,72" i rozdzielczości 1236 x 2676 pikseli. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G, wspierany przez 8 GB RAM. Nie zabrakło również 256 GB pamięci wewnętrznej oraz akumuatora o skromnej jak na taki gabaryt pojemności 4000 mAh. Urządzenie ma pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką Magic UI 4.2.

Jednym z ciekawszych elementów Honora 50 Pro jest bez wątpienia poczwórny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 108 MP i przysłonie f/1.9. Oprócz tego na pokładzie znalazł się aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 MP i przysłonie f/2.2 oraz dwa moduły o rozdzielczości 2 MP: makro i sensor głębi. Na froncie znalazło się natomiast miejsce dla podwójnego aparatu do selfie, łączącego główną jednostkę o rozdzielczości 32 MP z modułem ultraszerokokątnym o przysłonie f/2.4.

Honor 50

Specyfikacja tańszego Honora 50 jest miejscami zaskakująco wręcz podobna do droższego brata. Także tutaj znajdziemy Snapdragona 778G i 8 GB RAM ze 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie wyposażono także w mniejszy wyświetlacz o przekątnej 6,57" i rozdzielczości 1080 x 2340. Większy jest natomiast akumulator, który tym razem ma 4300 mAh.

Jeśli chodzi o aparat, to praktycznie nie różni się on od wariantu Pro. Ponownie mamy wiec poczwórną jednostkę z głównym modułem o rozdzielczości 108 MP, uzupełnianą przez moduł ultraszerokokątny, makro i sensor głębi. Jedynie z przodu doszło do cięcia i został tylko jeden obiektyw - ten od głównego aparatu o rozdzielczości 32 MP.

Honor 50 i Honor 50 Pro - wersja globalna dostanie usługi Google

Przy okazji premiery nowych smartfonów producent potwierdził, że globalne wersje Honorów 50 będą wyposażone w usługi Google. Jest to możliwe, ponieważ od czasu rozstania z Huaweiem producent nie jest już objęty amerykańskimi sankcjami.

Honor 50 i Honor 50 Pro - ceny i dostępność

Przedsprzedaż Honora 50 i 50 Pro można już zamówić w oficjalnym sklepie producenta. Ceny Honora 50 zaczynają się od 2699 juanów (ok. 1570 zł) za wersję 8/128 GB, natomiast wariant Pro kosztuje 3699 juanów (ok. 2150 zł).

Producent potwierdził, że obydwa urządzenia będą dostępne również globalnie. Niestety nie podano informacji, kiedy miałoby to nastąpić.

