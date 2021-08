Układy 5G tanieją, a 4G... drożeją

Sieć 5G nie jest już takim luksusem, jakim była na początku. Efekt jest taki, że takie układy tanieją. Zupełnie inaczej jest jednak w świecie 4G.

Już dawno minął czas, kiedy siec 5G była czymś wyjątkowym. Teraz to właściwie standard także na średniej półce cenowej. Coraz więcej linii produkcyjnych odpowiada za układy 5G, co jest bardzo ważne w trakcie kryzysu z dostępnością układów. Nie oznacza to jednak, że spadł popyt na telefony 4G. To dalej większość sprzedawanych smartfonów. To również budżetowce stanowią największą część sprzedanych na świecie smartfonów. Ciągle maleje jednak podaż układów 4G. Doprowadziło to do sytuacji, w której układy 4G drożeją.

To jednak nie jest ostatni element układanki. Okazuje się bowiem, że smartfony 4G przynoszą większy zysk niż ich wersje 5G. Wszystko to dzięki większej marży. Trend wzrostów w segmencie 4G i spadków w 5G będzie trwał. To wszystko przez rosnącą podaż układów z nowszym standardem łączności. Trzeba jednak pamiętać, że wiele krajów dalej opiera się na sieci 4G, a 5G dopiero tam raczkuje. Dlatego sprzęt 4G w segmencie infrastruktury sieci ma jeszcze przed sobą długie życie.

Źródło zdjęć: pixabay, wł

Źródło tekstu: digitimes