Huawei P50 i Huawei P50 Pro oficjalnie debiutują

Huawei wreszcie oficjalnie zaprezentował swoje flagowe smartfony. Huawei P50 i Huawei P50 Pro zadebiutowały w Chinach.

Huawei kilka razy przesuwał już premierę swoich najnowszych smartfonów. Teraz jednak wreszcie pojawiły się modele Huawei P50 i Huawei P50 Pro. Nie pojawił się (jeszcze?) Huawei P50 Pro+. Sercem modelu Huawei P50 jest Snapdragon 888, natomiast Huawei P50 Pro ma dwa warianty - jeden ze Snapdragonem 888, drugi z kolei z Kirinem 9000. Tutaj należy jednak wspomnieć, że w obu przypadkach dostępne są jedynie wersje 4G. Klasyczny wariant ma 8 GB i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej. W przypadku wariantu Pro jest to z kolei 8 GB RAM z 128/256/512 GB pamięci wbudowanej lub 12 GB RAM z 512 GB pamięci wbudowanej.

Oba modele są prawie takiej samej wielkości. Huawei P50 ma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,5 cala i z odświeżaniem 90 Hz. Smartfon Huawei P50 Pro ma z kolei wyświetlacz OLED o przekątnej 6,6 cala i z odświeżaniem 120 Hz. W obu przypadkach próbkowanie dotyku to 300 Hz. Bardzo podobne są też akumulatory: Huawei P50 ma akumulator o pojemności 4100 mAh, natomiast wersja Pro - 4360 mAh. Oba można naładować przy użyciu technologii 66 W w sposób tradycyjny lub 50 W indukcyjnie. Oba smartfony spełniają założenia normy IP68 i są odporne na wodę i pył.

Teraz czas przejść do tego, co Huaweiowi zawsze wychodziło najlepiej - do aparatu. Aparat przedni w obu przypadkach ma 13 Mpix. Tym razem aparat główny ponownie powstał we współpracy z firmą Leica. Jak zwykle nie zabrakło optycznej stabilizacji obrazu. Dostaniemy też np. dwustukrotny zoom cyfrowy. Zoom optyczny będzie różnił się zależnie od urządzenia. W przypadku Huaweia P50 mamy do czynienia z potrójnym aparatem głównym:

50 Mpix, f/1,8, 23 mm

12 Mpix, f/3,4, 125 mm (teleobiektyw, pięciokrotny zoom optyczny)

13 Mpix, f/2,2, 16 mm (szeroki kąt)

W przypadku Huaweia P50 Pro sytuacja prezentuje się nieco inaczej:

50 Mpix, f/1,8, 23 mm

64 Mpix, f/3,5, 90 mm (teleobiektyw, 3,5 krotny zoom optyczny)

13 Mpix, f/2,2, 13 mm (szeroki kąt)

40 Mpix, f/1,6, 23 mm

Już dzisiaj w Chinach zacznie się przedsprzedaż, a 12 sierpnia urządzenia dostaną pierwsi klienci. Huawei P50 jest dostępny w barwie białej, czarnej i złotej, natomiast Huawei P50 Pro ma również wersję różową i błękitną. Systemem operacyjnym nowych urządzeń jest HarmonyOS.

Ceny w wypadku Huaweia P50 kształtują się następująco:

8 GB RAM/128 GB – 4488 juanów (ok. 2672 złote)

– 4488 juanów (ok. 2672 złote) 8 GB RAM/256 GB – 4988 juanów (ok. 2969 złotych)

Huawei P50 Pro ma za to aż pięć wersji cenowych

8 GB RAM/128 GB – 5988 juanów (ok. 3565 złotych)

– 5988 juanów (ok. 3565 złotych) 8 GB RAM/256 GB – 6488 juanów (ok. 3862 złotych)

– 6488 juanów (ok. 3862 złotych) 8 GB RAM/512 GB – 7488 juanów (ok. 4458 złotych)

– 7488 juanów (ok. 4458 złotych) 12 GB RAM/512 GB (niebieski) – 7988 juanów (ok. 4756 złotych)

(niebieski) – 7988 juanów (ok. 4756 złotych) 12 GB RAM/512 GB (czarny) – 8488 juanów (ok. 5054 złote).

Zobacz: Huawei Nova 8 SE Life oficjalnie debiutuje

Zobacz: Aplikacja Player jest już w wersji HMS, dla wszystkich urządzeń Huawei

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, wł