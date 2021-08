Samsung patentuje ruchomy aparat ze zmienną przysłoną

Samsung pracuje nad nowym typem aparatu fotograficznego dla smartfonów. Koreańczycy opatentowali system ruchomych modułów fotograficznych ze zmienną przysłoną.

Aparaty fotograficzne to obecnie jeden z najważniejszych elementów wyposażenia smartfonów. Producenci tych urządzeń doskonale zdają sobie z tego sprawę i pracują nad coraz wymyślniejszymi rozwiązaniami. Podobnie postępuje Samsung, który w ubiegłym roku złożył wniosek patentowy w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Dokumentacja została opublikowana kilka dni temu i włączona została również do bazy danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Ruchomy aparat ze zmienną przysłoną

Jak podaje serwis LetsGoDigital, który trafił na patent Samsunga, dokumentacja patentowa dotyczy potrójnego, tylnego aparatu fotograficznego, złożonego z jednostki szerokokątnej, ultraszerokokątnej i teleobiektywu. Wszystkie trzy są połączone ze sobą i mogą się poruszać. Ich domyślny układ jest poziomy, z głównym (szerokokątnym) aparatem w środku. Takie ułożenie może zostać zmienione poprzez przesunięcie środkowego aparatu w dół oraz zbliżenie dwóch pozostałych do środka.

W takim trójkątnym ułożeniu inne są wartości przysłony niż przy konfiguracji poziomej. Przy ustawieniu domyślnym otwór przysłony jest największy, dzięki czemu aparaty doskonale nadają się do robienia zdjęć na przykład portretowych z rozmytym tłem. Przy fotografowaniu krajobrazów z kolei przydaje się mały otwór przysłony, dzięki czemu więcej elementów na zdjęciu wychodzi ostro. To będzie możliwe do uzyskania przy ustawieniu aparatów w trójkąt.

Opisane powyżej rozwiązanie to dopiero patent. Nie wiadomo, czy Samsung zdecyduje się taki aparat wprowadzić na rynek oraz kiedy to może nastąpić. Tymczasem czekamy na premierę nowych koreańskich "składaków", smartfonów Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3, Ich oficjalna premiera nastąpi 11 sierpnia tego roku, razem z zegarkami z serii Galaxy Watch4 i, prawdopodobnie, nowymi słuchawkami Galaxy Buds2.

