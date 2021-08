Samsung przeprowadza śledztwo - sprawdzi, czemu już nie wygrywa

Samsung uznał, że czas ustalić czemu koreańska marka coraz częściej musi cofać się przed naporem konkurentów z Chin. Na tym nie kończą się jednak problemy, którymi zajmie się trwające w firmie śledztwo.

Jeszcze niedawno Samsung był niekwestionowanym królem rynku mobilnego. Koreańczycy okupowali to miejsce przez lata, a krótka przerwa nastąpiła rok temu, kiedy na chwilę wyprzedził ich Huawei. Tamten wyskok był jednorazowy, potem Huawei był zmuszony zmniejszyć swoje zaangażowanie na rynku smartfonów. Nic jednak nie wskazuje na to, by teraz podobnie odpuścić musiał Xiaomi. W ostatnim miesiącu to ten producent wysunął się na czoło, nawet jeśli Samsung dalej wygrał kwartał. Niewykluczone jednak, że Xiaomi będzie na tronie po trzecim kwartale. Co dokładnie sprawiło, że Samsung przegrał najpierw w Indiach, a teraz w Europie? To ostatni moment na znalezienie dobrej diagnozy i recepty. To jednak nie jest koniec problemów firmy.

Mocno poniżej oczekiwać sprzedają się ostatnie flagowce Samsunga. Seria Samsung Galaxy S21 sprzedaje się dużo słabiej niż poprzednicy. Segment telefonów z najwyższej półki jest o tyle cenny, że to produkty z największą marżą. Jakby tego było mało - trwa spór Samsunga z MediaTekiem. To nie jest najweselsza sytuacja dla Samsunga. Nie dziwi zatem, że Koreańczycy przedłużą w swojej części mobilnej trwającą kontrolę. Śledztwo ma odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: co się dzieje i jak temu zaradzić.

