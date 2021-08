Oto Samsung z rubinami, szafirami i białym złotem. Tak, można go kupić

Caviar po raz kolejny szuka chętnych na swoje ekstrawaganckie urządzenia. Tym razem jest to limitowana edycja smartfonów Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3.

Samsung zaprezentuje swoje nowe składane smartfony 11 sierpnia, ale nie będą to jedyne warianty nadchodzących urządzeń. Samsung Galaxy Z Flip3 i Z Fold3 pojawią się też w o wiele bardziej ekstrawaganckich odsłonach. Oczywiście wszyscy domyślamy się, kto będzie za nie odpowiadał. To oczywiście Caviar. W limitowanej edycji 99 sztuk ukaże się Z Fold3, który będzie miał z tyłu płonącą czaszkę z rubinami w oczodołach. To symbol skandynawskiego boga Surta. Wszystko to oczywiście będzie na mrocznym tle. Musi być wystarczający klimatycznie rzecz jasna. To wszystko zaledwie za 10770 dolarów. Taniocha, nie ma co sobie zawracać głowy.

Wystarczająco godnym telefonem dla przeciętnego klienta Caviar jest dopiero drugi z telefonów. To Samsung Galaxy Z Flip3 z białym złotem o wartości 18 karatów, rubinami, szafirami, szmaragdami i diamentami. Centralne miejsce w tym artystycznym projekcie ma czaszka wzorowana na pracach Diega Rivery - męża słynnej Fridy Kahlo. Za takie urządzenie będzie trzeba zapłacić 46460 dolarów. Smartfon ten ukaże się jedynie w limitowanej edycji 20 sztuk.

Źródło zdjęć: caviar

Źródło tekstu: Caviar, wł