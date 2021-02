iPhone 12 Pro Max za 45 tysięcy dolarów? Tak, w Caviar

Caviar po raz kolejny wydał swoją serię smartfonów dla najbogatszych. Tym razem przyszła kolej na iPhone'y i starożytne bronie.

Caviar słynie z tego, że wydaje swoje edycje smartfonów, które mają specyfikację z najwyższej półki. Oczywiście oznacza to też, że są odpowiednio drogie. Dla klientów Caviara są jednak zbyt nudne i zbyt tanie. A skoro Caviar tyle lat wydaje swoje edycje, to musi się to opłacać... Tym razem przyszła pora na smartfony iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Telefony będą miały dekoracje w stylu starożytnych oraz średniowiecznych broni. Klienci będą mogli wybrać między różnymi rodzajami zdobień. Do dyspozycji będzie zatem motyw Majów, Tolteków, Zulusów, Indii, Apaczy oraz Chin.

Ile będzie trzeba wydać na iPhone'y Caviara? Cóż, model z motywem Toltekow będzie można mieć już od 34830 dolarów. W komplecie klient otrzyma zdobienia ze złota (24 karaty), a także dostanie amulet z kawałkiem autentycznego tolteckiego grotu strzały sprzed 1500 lat. Najdroższa jednak będzie wersja chińska. Nosi ona nazwę Mao i nawiązuje do włóczni Mao z czasów dynastii Han. Złoto tutaj również ma 24 karaty, jednak w amulecie są kawałki chińskiej broni sprzed 1600 lat. W najtańszej wersji (iPhone 12 Pro ze 128 GB pamięci wbudowanej) trzeba zapłacić 36950 dolarów, natomiast w najdroższej (iPhone 12 Pro Max z 512 GB pamięci wbudowanej) kwota wyniesie 44780 dolarów.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra gorzej znosi upadki od iPhone'a 12 Pro Max

Zobacz: Apple, Samsung i Huawei największymi kupcami nowych układów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: caviar