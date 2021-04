Caviar: nowe iPhone'y na cześć Elona Muska i Jeffa Bezosa

Firma Caviar wypuściła nową serię swoich ekskluzywnych iPhone'ów, Tym razem motywem przewodnim są sławni zdobywcy kosmosu, w tym Elon Musk i Jeff Bezos.

Z okazji 60 rocznicy lotu w kosmos Jurija Gagarina firma Caviar przygotowała specjalną serię ekskluzywych iPhone'ów, nawiązujących do słynnych zdobywców kosmosu. W jej ramach dostępne będą smartfony iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max w pięciu wzorach, z których każdy nawiązuje do innej postaci zaangażowanej w eksplorację kosmosu. Uczczono zarówno przeszłe dokonania Jurija Gagarina, Neila Armstronga i Siergieja Korolowa, ale także osoby zaangażowane w aktualny wyścig kosmiczny: Elona Muska i Jeffa Bezosa.

Najbardziej ekskluzywnym smartfonem w nowej kolekcji wariant przygotowany na cześć Jurija Gagarina. Obudowę urządzenia wykonano z tytanu i materiałów kompozytowych, a w każdym egzemplarzu znajdzie się kawałek oryginalnej rakiety Wostok-1 oraz zegarek "Navigator" - taki sam, jak noszony przez pierwszego kosmonautę. Będzie to edycja mocno limitowana - do sprzedaży trafi wyłącznie 12 egzemplarzy, których ceny mają się zaczynać od 8920 dolarów (ok. 33 750 zł) za iPhone'a 12 Pro w wersji 128 GB.

Oczywiście mówimy o marce Caviar, także można być pewnym, że również pozostałe urządzenia z kolekcji będą odpowiednio ekstrawaganckie. I rzeczywiście - niezależnie od wybranego modelu standardem są takie materiały jak tytan czy złoto, a ceny pozostają - nomen omen - kosmiczne. Ich ceny zaczynają się od 5840 dolarów (ok. 22 100 zł) za Iphone'a 12 Pro 128 GB w wydaniu upamiętniającym Jeffa Bezosa.

Źródło zdjęć: Caviar, Unsplash

Źródło tekstu: Caviar