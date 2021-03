Luksusowy iPhone dla fanów Mortal Kombat - Caviar znowu zaskakuje

W ofercie firmy Caviar pojawiły się nowe ekskluzywne wariacje na temat iPhone'a 12. Tym razem producent przygotował urządzenia inspirowane postaciami z serii Mortal Kombat.

Firma Caviar znana jest z przygotowywania ekskluzywnych, ociekających złotem wariacji na temat topowych smartfonów, głównie tych firmy Apple. W ramach najnowszej kolekcji producent przygotował trzy unikatowe wersje iPhone'a 12 i iPhone'a 12 Pro inspirowane postaciami z kultowej serii Mortal Kombat.

Nowe propozycje firmy Caviar nawiązują do Scorpiona, Shang Tsunga i Shao Kahna. Każdy wzór nawiązuje do odpowiedniego bohatera m.in. poprzez umieszczenie na obudowie wypowiadanych przez nich kultowych cytatów. Do produkcji urządzeń wykorzystano natomiast najwyższej klasy materiały, takie jak tytan, włókno szklane, a nawet prawdziwe szmaragdy.

Jak łatwo się domyślić, nowe produkty firmy Caviar są mocno limitowane i zdecydowanie nie należą do tanich. Ich ceny zaczynają się od 6140 dolarów (ok. 24 360 zł) za iPhone'a 12 Pro 128 GB w wersji Scorpion aż do 8140 dolarów (ok. 32 300 zł) za iPhone'a 12 Pro Max 512 GB w wersji Shao Kahn.

Źródło zdjęć: Caviar

Źródło tekstu: Caviar