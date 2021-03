Caviar znowu w akcji - do sprzedaży trafia iPad Pro wykończony kilogramem złota

Firma Caviar zaprezentowała nową kolekcję urządzeń Apple w "nieco" bardziej luksusowym wydaniu, okraszonym wykończeniem ze szczerego złota oraz cytatami Steve'a Jobsa i Tima Cooka.

W ramach nowej kolekcji dostępne będą cztery urządzenia: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPad Pro 11 (2020) i iPad Pro 12.9 (2020). To, co różni je od wersji sklepowych, to obudowa, do której wykończenia Caviar wykorzystał szczere złoto oraz prawdziwe diamenty.

Motywem przewodnim nowej kolekcji jest samo Apple, przy czym pomysł został potraktowany w sposób bardzo dosłowny. Centralnym elementem kompozycji jest złote drzewo jabłoni ze zwisającymi z gałęzi owocami. Te ostatnie w wybranych wersjach wykonano z diamentów. Oprócz tego urządzenia są przyozdobione wybranymi cytatami Steve'a Jobsa oraz Tima Cooka.

Jak łatwo się domyślić, nowe produkty Caviar do tanich nie należą. Najtańszy w kolekcji jest iPhone 12 Pro Golden Apple w wersji ze 128 GB pamięci. Zapłacimy za niego "jedynie" 6080 dolarów (23 tys. zł). Jest to jednak kwota śmiesznie niska w porównaniu z najdroższym produktem w kolekcji, a więc iPadem Pro 13 Grand Apple w wersji 1 TB, do którego wykończenia wykorzystano 1 kg 18-karatowego złota. Za taki luksus chętni będą musieli zapłacić 185 690 dolarów, co w przeliczeniu daje jakieś 700 tys. zł.

