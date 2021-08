Xiaomi, Samsung i Realme to TOP3 polskiego rynku smartfonów w 2Q2021

W drugim kwartale 2021 roku nastąpiła jedna spora zmiana w czołówce największych dostawców smartfonów na polski rynek. Dwa pierwsze miejsca należą do Xiaomi i Samsunga, a podium zamyka Realme, który zepchnął stamtąd firmę Apple.

Xiaomi to nie tylko lider globalnego rynku smartfonów w czerwcu tego roku, ale również lider polskiego rynku tych urządzeń w drugim kwartale 2021 roku. Chiński producent zwiększył poziom dostaw w naszym kraju o 38% (rok do roku). Drugi w rankingu Samsung tymczasem zmniejszył dostawy o 20%.

Duża niespodzianka to marka Realme, która zepchnęła z ostatniego stopnia podium producenta iPhone'ów. Firma ta w ujęciu rocznym osiągnęła też ogromny wzrost o 10685%. Tak duża liczba to między innymi efekt tego, że Realme dopiero w kwietniu 2020 roku oficjalnie wszedł na polski rynek. Nie umniejsza to jednak sukcesu firmy.

Osiągnięcie pozycji TOP 3 w Polsce po zaledwie roku działalności realme na naszym rynku to ogromny sukces, z którego jesteśmy dumni i który dodaje nam skrzydeł do pokonywania kolejnych wyzwań. Wzrost liczby smartfonów realme, które trafiły do rąk użytkowników w Polsce jest najlepszym dowodem na to, jak silną pozycję na rynku zyskała nasza marka. Najnowsze dane potwierdzają także, że strategia i wartości realme doskonale odpowiadają na bieżące potrzeby klientów.

– powiedział Łukasz Łyżwa, szef sprzedaży Realme w Polsce

Marka Realme powstała w 2018 roku i do tej pory sprzedała na całym świecie 100 milionów smartfonów.

Europa i Europa Środkowo-Wschodnia

Biorąc pod uwagę rynek całej Europy oraz Europy Środkowo-Wschodniej, TOP3 to Xiaomi, Samsung i Apple. Marka Realme i w tym przypadku osiągnęła jednak rekordowy wzrost, sięgający ponad 2000% w regionie CEE. Szczegóły na poniższych infografikach.

