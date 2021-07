IDC: Xiaomi i BBK rozszarpują rynek po Huaweiu

Światowa sprzedaż smartfonów w II kwartale 2021 roku wzrosła, zbliżając się powoli do poziomu sprzed startu pandemii. Wycofanie się z rynku Huawei doprowadziło do poważnych przetasowań w rankingu największych producentów.

Według nowego raportu firmy analitycznej IDC światowa sprzedaż smartfonów w II kwartale 2021 roku wzrosła o 13,2 procent względem analogicznego okresu w roku poprzednim. W przełożeniu na liczby oznacza to 313,2 miliona dostarczonych urządzeń. Nadal nie wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii - w II kwartale 2019 roku łączna sprzedaż wyniosła 333,2 milionów sztuk - jednak dynamika samego wzrostu jest zauważalnie wyższa, niż pierwotnie zakładali eksperci. Wcześniejsze prognozy IDC zakładały wzrost sprzedaży na poziomie 12,5 procent.

Najbardziej interesującym elementem ostatniego raportu IDC nie jest jednak łączna sprzedaż, a to, co wydarzyło się w rankingu największych producentów. Po wycofaniu się przez LG z produkcji smartfonów i dalszych spadkach Huaweia rozpoczęła się agresywna walka o zwolnione przez nich udziały w rynku. Jak łatwo się domyślić, doprowadziło to do znacznych przetasowań wśród największej piątki.

Xiaomi drugim producentem smartfonów na świecie

Co ciekawe, w najmniejszym stopniu zmieniła się sytuacja lidera, którym cały czas pozostaje Samsung z 18,8 procent udziału w rynku i wzrostem o 9.3 procent w skali roku. Na drugim miejscu mamy natomiast największego zwycięzcę minionych miesięcy: Xiaomi. Chiński producent odnotował imponujący wzrost o 86,6 procent w skali roku, co dało mu 16,9 procent udziałów w rynku i pozwoliło wyprzedzić Apple, które zamyka pierwszą trójkę. Gigant z Cupertino również odnotował wzrost - i to znaczny, bo o 17,8 procent w skali roku - i ostatecznie zapewnił sobie 14,1 procent udziałów w rynku.

BBK rośnie w siłę

Czwarte i piąte miejsce przypadły dwóm producentom należącym do BBK Electronics. Wyżej uplasował się Oppo z 10,5 procent udziałów w rynku, natomiast tuż za nim z 10,1 procent udziałów znalazło się Vivo. To kolejne dwie firmy, którym udało się wygrać na ostatnich przetasowaniach. Obie zanotowały w skali roku imponujący wzrost - odpowiednio o 37 i 33,7 procent w skali roku.

Warto zauważyć, że pozycja pierwszej piątki ogólnie uległa znacznemu wzmocnieniu. Pozostali producenci dostarczyli łącznie 92,4 milionów urządzeń, co przekłada się na 29,5 procent udziałów w rynku. To o 15,2 procent mniej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: IDC, własne

Źródło tekstu: IDC