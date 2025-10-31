Nawet Google ma już swoją elektrownię atomową, tylko Polska jeszcze nie

Nie jest to też coś, do czego wystarczy przyczepić panele fotowoltaiczne na dach budynku, aby ogłosić, że jest się eko. Tu już nawet nie chodzi o sam wizerunek firmy ekologicznej, a o ekonomię. Giganci potrzebują taniej energii elektrycznej, a Google wykonało ku temu odpowiednie kroki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Elektrownia atomowa Google

Tym samym Google ma już swoją elektrownię atomową. Ta jednak nie została wybudowana przez giganta. Zamiast tego we współpracy z NextEra Energy reaktywuje wygaszoną elektrownię Duane Arnold Energy Center w Palo w stanie Iowa. Produkcja energii ma się rozpocząć już w 2029 roku, a Google ma pobierać z niej moc 615 MW. Pozostała generowana moc może być sprzedawana przez NextEra do lokalnych mieszkańców i przedsiębiorstw. Obydwie firmy podpisały wstępną umowę na 25 lat.