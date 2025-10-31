Wiadomości

Nawet Google ma już swoją elektrownię atomową, tylko Polska jeszcze nie

Możliwości obliczeniowe AI stale rosną, a wraz z nimi zapotrzebowanie na energię elektryczną. W ujęciu światowym branża prześcignęła już niejedno państwo.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nawet Google ma już swoją elektrownię atomową, tylko Polska jeszcze nie

Nie jest to też coś, do czego wystarczy przyczepić panele fotowoltaiczne na dach budynku, aby ogłosić, że jest się eko. Tu już nawet nie chodzi o sam wizerunek firmy ekologicznej, a o ekonomię. Giganci potrzebują taniej energii elektrycznej, a Google wykonało ku temu odpowiednie kroki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Elektrownia atomowa Google

Tym samym Google ma już swoją elektrownię atomową. Ta jednak nie została wybudowana przez giganta. Zamiast tego we współpracy z NextEra Energy reaktywuje wygaszoną elektrownię Duane Arnold Energy Center w Palo w stanie Iowa. Produkcja energii ma się rozpocząć już w 2029 roku, a Google ma pobierać z niej moc 615 MW. Pozostała generowana moc może być sprzedawana przez NextEra do lokalnych mieszkańców i przedsiębiorstw. Obydwie firmy podpisały wstępną umowę na 25 lat.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank HAWK HW-PB30000 30000 mAh 22.5W Czarny
Powerbank HAWK HW-PB30000 30000 mAh 22.5W Czarny
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Powerbank NAVITEL PWR10 MX 10000 mAh 18W Zielony
Powerbank NAVITEL PWR10 MX 10000 mAh 18W Zielony
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Ładowarka solarna POWERNEED ES-5
Ładowarka solarna POWERNEED ES-5
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Advertisement

I oczywiście porównywanie tego do sytuacji Polski może być nieco nie na miejscu. W końcu Google przychodzi niejako na gotowe, współpracując z lokalną firmą z branży. Pokazuje to jednak, że nawet firmy nastawione na zysk i optymalizację kosztów, wymagając przy  tym stabilności, stawiają w tym celu na elektrownie atomowe. Warto także dodać, że Iowa ma o wiele lepsze warunki jeśli chodzi o nasłonecznienie, ponieważ leży on na tym samym równoleżniku co południe Francji i północ Hiszpanii. 

Image
telepolis
AI Google elektrownia atomowa energetyka
Zródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: TechSpot