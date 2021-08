Counterpoint: Xiaomi królem globalnego rynku smartfonów w czerwcu 2021

Counterpoint informuje, że w czerwiec 2021 roku był pierwszym miesiącem, w którym Xiaomi było największym dostawcą smartfonów na globalnym rynku. Chiński producent pokonał firmy Samsung i Apple, które zajęły kolejne stopnie podium.

Xiaomi to producent, który konsekwentnie podbija światowe rynki swoimi smartfonami. Urządzenia, które bardzo często mają dobry stosunek jakości do ceny, zawojowały świat, co znalazło swoje odzwierciedlenie w raporcie Counterpoint Research. W czerwcu 2021 roku smartfony dostarczone przez Xiaomi na globalny rynek stanowiły 17,1% wszystkich dostaw. To dało chińskiemu producentowi pierwsze miejsce w rankingu.

Xiaomi szczególnie dobrze radzi sobie w Europie, Chinach i Indiach. Na rodzimym rynku firma ta była najszybciej rozwijającym się producentem, na co wpływ miały między innymi modele z serii Redmi 9, Redmi Note 9 i Redmi K. Z drugiej strony Samsung w czerwcu miał problemy produkcyjne w Wietnamie (nowa fala pandemii COVID-19), co miało negatywny wpływ na liczbę smartfonów, które trafiły na rynek.

Samsung w czerwcu 2021 roku odpowiadał za 15,7% dostaw na globalny rynek smartfonów, natomiast zamykająca podium firma Apple opanowała 14,3% rynku.

Firma Xiaomi od swojego startu w 2011 roku sprzedała niemal 800 milionów smartfonów. W czerwcu firma dostarczyła na rynek o 26% więcej urządzeń tego typu niż miesiąc wcześniej.

