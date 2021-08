Xiaomi króluje w Europie. Realme w TOP 5 po spektakularnym wzroście

Xiaomi po raz pierwszy w historii dostarczyło na rynek europejski więcej smartfonów niż Samsung. Chińska marka zajęła dzięki temu pierwsze miejsce w zestawieniu Strategy Analytics. W TOP 5 znalazło się również Realme, które zaliczyło spektakularny wzrost.

Firma analityczna Startegy Analytics opublikowała dane na temat rynku smartfonów w Europie w drugim kwartale 2021 roku. Stary Kontynent wyraźnie odbił się po popandemicznym spowolnieniu. W okresie od początku kwietnia do końca czerwca do europejskich sklepów trafiło około 50,1 mln smartfonów, co stanowi wzrost o 14 procent rok do roku. Jednak nie to jest najbardziej zaskakujące. Z najwyższego miejsca na podium spadł Samsung. Jego miejsce zajęło Xiaomi.

Xiaomi króluje w Europie

Po raz pierwszy w historii pierwsze miejsce w Europie przypadło Xiaomi. W drugim kwartale 2021 roku chińska marka dostarczyła na rynek europejski aż 12,7 mln smartfonów (25,3 procentów udziałów), czym poprawiła swój wynik sprzed roku o 67,1 procent. Drugie miejsce przypadło dotychczasowemu i wieloletniemu liderowi, czyli Samsungowi. Różnica nie jest wielka, bowiem Koreańczycy osiągnęli wynik 12 mln smartfonów i 24 procent udziałów w rynku na Starym Kontynencie. Niepokojący dla Samsunga może być natomiast spadek rok do roku o 7 procent. To sygnał, że marka wyraźnie traci na popularności wśród europejskich użytkowników.

Kolejne miejsca w zestawieniu Startegy Analytics przypadły kolejno: Apple (9,6 mln / 19,2 proc.), Oppo (2,8 mln / 5,6 proc.) oraz Realme (1,9 mln / 3,8 proc.). Co warte zauważenia, dwie ostatnie firmy zanotowały wzrosty rok do roku aż o 180 oraz 1800 procent! Pozostali producenci, którzy nie zostali wymienieni na liście, odpowiadają za dostarczenie do sklepów 11,1 mln smartfonów, co odpowiada 22,2 procentom całego rynku.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała (ArecaS)

Źródło tekstu: Strategy Analytics