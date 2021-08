Xiaomi Poco: już 20 milionów sprzedanych urządzeń

22 sierpnia 2018. Niemal równo trzy lata temu na rynku zadebiutował Xiaomi Pocophone F1. Telefon miał wypełnić niszę, która pojawiła się na rynku na skutek przejścia dotychczasowych "pogromców flagowców" - głównie spod szyldu Xiaomi i OnePlus - do segmentu premium. Z perspektywy czasu można śmiało stwierdzić, że zadanie udało się zrealizować w stu procentach, a marka Poco jest dziś lepszym wyznacznikiem wzorowego stosunku jakości do ceny niż samo Xiaomi.

I nie są to bynajmniej puste słowa. Na oficjalnym profilu twitterowym marki producent pochwalił się, że na całym świecie sprzedano już ponad 20 milionów urządzeń z rodziny Poco.

Hey POCO fans! We've got amazing news to share with you!

As of last month, POCO has reached over 20 MILLION smartphones shipped.

This milestone would not be possible without the support of our POCO Fans.

It's been a beautiful journey and it's only going to get better!🙌 pic.twitter.com/He8KD96Ewn