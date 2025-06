Internet na działkę lub wakacje? Netia odpala ofertę bez limitu

Internet 5G bez limitów

Główną nowością jest taryfa bez żadnych limitów danych za 90 zł miesięcznie. To propozycja dla tych, którzy nie chcą się martwić o zużyte gigabajty podczas oglądania filmów w deszczowy dzień nad jeziorem czy pracy zdalnej z dala od biura. Wszystko to na sieci 5G Ultra (Plus), która w wielu miejscach w Polsce pozwala na pobieranie danych z szybkością do 1 Gb/s. Jest to możliwe dzięki agregacji 2 pasm 5G i warstwy 4G (w pasmie 1800 MHz). Do szczęścia brakuje tylko... pasma C, które Plus posiada, ale z niego póki co nie korzysta.