Intel Nova Lake obsłuży rekordowo szybkie pamięci RAM

Dostaniemy gwarancję obsługi modułów RAM DDR5-8000

Wygląda na to, że czeka nas znacząca poprawa względem Intel Arrow Lake . Nowe CPU mają zaoferować łącznie 48 linii PCIe, czyli dwa razy więcej niż dotychczas. Mowa o 24 liniach PCIe 5.0 z CPU oraz 8 liniach PCIe 5.0 i 16 liniach PCIe 4.0 z chipsetu. Zapewni to większą elastyczność dla kart graficznych i nośników półprzewodnikowych .

Czeka nas też lepszy kontroler pamięci, który według specyfikacji obsługuje moduły DDR5 do 8000 MT/s. To znowu znacznie więcej niż w przypadku Intel Core Ultra 200S, gdzie mowa o 6400 MT/s. Oczywiście to jest minimum, a w przypadku odpowiednich płyt głównych i pamięci zobaczymy znacznie wyższe prędkości - zwłaszcza sięgając po technologię CUDIMM.