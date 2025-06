Astell&Kern Activo P1, budżetowy DAP dla audiofilów wreszcie w Polsce

Odtwarzacze Astell&Kern to najwyższa półka cenowa na rynku DAP, a najdroższe modele znacznie przekraczają pod tym względem flagowe smartfony. W tym kontekście Activo P1 by Astell&Kern dostępny za niecałe 2 tys. zł można nazwać urządzeniem budżetowym. Model należy do oddzielnej submarki Activo.