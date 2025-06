Masz 50 Serc w T-Mobile? Zamień je na Mercedesa lub wycieczkę VIP

Już dziś, 17 czerwca 2025 roku, rusza "Mega Loteria Magenta Moments" , czyli wielka akcja dla klientów T-Mobile, która potrwa aż do 17 marca 2026 roku . Przez dziewięć miesięcy na uczestników czeka ponad 80 tysięcy nagród o łącznej wartości blisko 2 milionów złotych .

Od hot-doga po safari w Afryce

Organizatorzy podzielili nagrody na dwie kategorie, dzięki czemu emocje mają towarzyszyć uczestnikom każdego dnia. Każde zgłoszenie w loterii to natychmiastowa szansa na wygranie jednej z nagród dziennych . W puli znajdują się tysiące e-voucherów do popularnych sklepów i usług, takich jak Żabka, Biedronka, Cinema City, Decathlon czy Zalando. Każde kliknięcie w planszę loteryjną daje natychmiastową informację o ewentualnej wygranej.

Prawdziwe perełki czekają na zakończenie każdego z ośmiu etapów loterii. Wtedy właśnie losowane będą nagrody główne , które mogą robić wrażenie. Do zgarnięcia są dwa samochody Mercedes-Benz GLA 250e z EQ w kolorze białym, z rocznika 2025, a także sześć wycieczek VIP , w tym:

Od wygranej dzieli Cię kilka prostych kroków

Dołączenie do zabawy jest proste i w całości odbywa się w aplikacji Mój T-Mobile. By dać sobie szansę na wygraną, należy w aplikacji przejść do zakładki Moments, a następnie: