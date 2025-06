Sztuczna inteligencja dla babci i dziadka? To nowa pasja, nie fanaberia

Wszystko zaczęło się od prostego pomysłu T-Mobile, by przełamywać cyfrowe bariery . W ramach akcji "Sieć Pokoleń" seniorzy, często z pierwszym w życiu smartfonem w dłoni, uczyli się podstaw: jak zadzwonić, wysłać SMS-a czy zrobić zdjęcie. Później przyszedł czas na kurs zaawansowany: media społecznościowe, komunikatory oraz zakupy w sieci. Cyfrowy świat, który dla wielu był wcześniej obcą i niedostępną krainą, nagle stał się przyjaznym narzędziem do kontaktu z bliskimi i załatwiania codziennych spraw .

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

To nie były już tylko pytania o to, jak wysłać zdjęcie z wakacji. Na warsztatach coraz częściej zaczęło padać hasło, które elektryzuje dziś cały świat: AI .

Technologia – stworzona, by ułatwiać ludziom komunikację – dla seniorów może stanowić barierę. Dostrzegliśmy, że w pokoleniu silver jest chęć jej zburzenia. Potrzebowali jedynie przestrzeni, w której mogą zdobyć wiedzę. Właśnie tak powstała „Sieć Pokoleń”. Dla naszych uczestników wideorozmowa z wnukiem, wysłanie maila do urzędu czy zakup biletu na pociąg online nie jest już problemem – można więc powiedzieć, że są połączeni z całym swoim światem. Seniorzy pytali nas też o sztuczną inteligencję. W T-Mobile chcemy burzyć wszystkie bariery, zatem jeżeli uczestnicy zgłaszają dalszą chęć nauki, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odpowiedzieć na tę potrzebę.

Czas na sztuczną inteligencję. Bez strachu i z ciekawością

W odpowiedzi na to zainteresowanie, T-Mobile postanowił zorganizować specjalne, dodatkowe szkolenie poświęcone w całości sztucznej inteligencji . Jak zapewnia magentowy operator, to nie będzie nudny wykład naszpikowany technicznym żargonem. Uczestnicy dowiedzą się w prosty sposób, czym właściwie jest sztuczna inteligencja, gdzie już teraz (często nieświadomie) z niej korzystają i jak może im ona ułatwić życie.

Co ważne, spotkanie poruszy też temat zagrożeń i nauczy, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi takich jak chatboty. Seniorzy nauczą się tworzyć tak zwane prompty. To polecenia wydawane maszynie, by uzyskać od niej jak najlepszą odpowiedź – czy to przepis na szarlotkę, czy plan wycieczki rowerowej. Na koniec każdy, pod okiem ekspertów, będzie mógł samodzielnie przetestować zdobytą wiedzę w praktyce.