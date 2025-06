Reklama na finały NBA zaskoczyła wszystkich. Tanio, a dobrze

U Etui BMW Silicone Signature Logo do Apple iPhone 13 Czarny

Planując reklamę nie myśleliśmy o wykorzystaniu do jej stworzenia sztucznej inteligencji. Jednak po tym jak dostaliśmy wyceny od kilku firm produkcyjnych, które mocno przekraczały kwoty 100 tysięcy dolarów, a w niektórych przypadkach zbliżały się do miliona dolarów i jednocześnie mocno odbiegały od naszego kalendarza zdecydowaliśmy się na ten eksperyment z AI.

Kalshi to platforma do typowania wyników wydarzeń. Nie tylko sportowych, takich jak finały NBA, przy okazji których po raz pierwszy wyświetlono reklamę. Użytkownicy mogą typować także między innymi ceny jajek, które w ostatnich tygodniach poszybowały w USA w górę, stając się ważnym dla wielu obywateli tematem.

Za stworzenie spotu reklamowego odpowiedzialny był znany w USA YouTuber i filmowiec PJ Ace. W poście na portalu X zdradził szczegóły produkcji filmu. Do jego stworzenia wykorzystał generatora Veo 3. To narzędzie od Google pozwala na tworzenie filmów o długości 8 sekund. Ace przy pomocy Gemini i ChatGPT stworzył prompty, które następnie wykorzystał na Veo. Po 300-400 próbach udało mu się wypracować 15 krótkich klipów wideo, które następnie połączył w jedną reklamę Kalshi. Jak sam przyznał, zrobienie reklamy w ten sposób jest o 95% tańsze niż klasyczne podejście do produkcji spotów.