T-Mobile chwali się nagrodą. Ma już takich wiele

A jednak – już po raz jedenasty z rzędu – to właśnie T-Mobile zdobył "Gwiazdę Jakości Obsługi". Tytuł ten przyznawany jest przez samych konsumentów, czyli grupę, na której opinii każdemu telekomowi powinno zależeć. Co sprawia, że w tak zaciętej branży jedna marka potrafi utrzymać zaufanie przez ponad dekadę? Odpowiedź nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać.

Od sieci wszystko się zaczyna

Nie ma co ukrywać – bez porządnej infrastruktury żadna telekomunikacyjna magia się nie wydarzy. T-Mobile od lat wie, że najpierw trzeba postawić solidny fundament. Dlatego konsekwentnie inwestują w sieć. Pod koniec 2024 roku magentowe 5G Bardziej docierało już do połowy Polaków, a długość światłowodów wzrosła o kolejne tysiące kilometrów. W liczbach brzmi to dobrze, ale w praktyce – po prostu działa. Widać to choćby po rankingach szybkości Internetu, publikowanych co miesiąc przez SpeedTest.pl.

Obsługa? Jak chcesz i kiedy chcesz

No dobrze, technologia to jedno – ale nikt nie lubi walczyć z infolinią czy przeklikiwać się przez dziesięć ekranów, żeby zgłosić awarię. W T-Mobile zdają sobie z tego sprawę.

W centrum naszych działań w T-Mobile zawsze jest człowiek – jego potrzeby i oczekiwania, którym staramy się sprostać poprzez nasze usługi i obsługę na najwyższym poziomie. Dlatego też stawiamy na spersonalizowane podejście, chcąc odpowiedzieć na indywidualne oczekiwania naszych klientów. Jako firma technologiczna ciągle się rozwijamy, wiec oprócz tradycyjnych form kontaktu, takich jak wizyta w salonie czy rozmowa telefoniczna, nasi klienci mogą skorzystać z aplikacji T-Mobile czy czatu na naszej stronie internetowej. Ta wielokanałowość pozwala na dostosowanie się do różnych grup klientów, a także zwiększa szanse na szybki kontakt i skuteczne rozwiązanie sprawy. Iwona Bogdanov, dyrektor Departamentu ds. Obsługi Klienta w T-Mobile

Technologia z ludzką twarzą

Ale najciekawsze rzeczy dzieją się tam, gdzie technologia spotyka się z empatią. T-Mobile nie ogranicza się do sprzedaży usług – chce być obecne w życiu ludzi. Akcja "Sieć Pokoleń" uczy seniorów korzystania ze smartfonów. Inicjatywa "Stare telefony działają cuda" pokazuje, że nawet stare urządzenia mogą jeszcze komuś pomóc – i przy okazji ulżyć planecie. To nie są tylko ładne hasła – to konkretne działania, które robią różnicę.

Nie tylko sklep – miejsce spotkań

W Warszawie działa T-Mobile Magenta Experience Center – coś między salonem, showroomem i centrum edukacyjnym. Można tam nie tylko zobaczyć nowinki technologiczne, ale też porozmawiać z ekspertami, wziąć udział w warsztatach – dla seniorów, pasjonatów AI czy po prostu ciekawych świata.

Nie chcemy tylko mówić do naszych klientów – chcemy, by mogli naprawdę doświadczyć tego, co tworzymy. Dlatego powstało takie miejsca jak T-Mobile Magenta Experience Center, gdzie każdy może samodzielnie przetestować najnowsze technologie, a także wziąć udział w warsztatach – mamy tam cykl zarówno dla seniorów, jak i osób zainteresowanych sztuczną inteligencją. Wierzymy, że prawdziwa innowacja to nie tylko nowoczesne produkty, ale także otwartość na dialog, dzielenie się wiedzą i budowanie przestrzeni, w której każdy może się rozwijać. Piotr Walczak, dyrektor Departamentu Sprzedaży w T-Mobile

Dlaczego znowu wygrali?