POCO F3 GT oficjalnie. Gamingowy Xiaomi na każdą kieszeń

Długo zapowiadany Xiaomi POCO F3 GT doczekał się oficjalnej premiery. To gamingowy telefon na każdą kieszeń – urządzenie łączy dobrą specyfikację, dodatkowe elementy dla graczy, a także przystępną cenę.

POCO F3 GT to nic innego jak przebrandowana wersja Redmi K40 Gaming Edition. Polityka Xiaomi dotycząca nadawania nazw i oznaczeń tym samym urządzeniom nie zmieniła się, ale z punktu widzenia potencjalnych nabywców liczy się to, że poza Chinami został zaprezentowany kolejny przedstawiciel wyłącznie chińskiej serii Redmi K40. Premiera POCO F3 GT miała miejsce w Indiach, jednak należy się spodziewać, że telefon trafi także do sprzedaży w innych częściach świata.

POCO F3 GT – najważniejsze dane

Różnice między telefonami Redmi K40 Gaming Edition a POCO F3 GT dotyczą przede wszystkim wyglądu, chociaż tu też nie ma wielkiej rewolucji. Dwie dostępne wersje dzisiejszej nowości – srebrna Gunmetal Silver i czarna Predator Black – przypominają podobne warianty oryginału z Chin. Faktura na pleckach jest identyczna, przy czym producent chwali się, że tył przeszedł 22-stopniowy proces grawerowania. Obudowa wykonana jest z matowego szkła, na bokach znajduje się ramka ze stopu aluminium, całość zapewnia odporność na zachlapania (IP53).

Typowo gamingowe dodatki to specjalne podświetlenie RGB wokół aparatów, a także charakterystyczne, znane z pierwowzoru magnetyczne triggery do gier, które aktywują się po przesunięciu przycisku na krawędzi obudowy. Ta sama czynność sprawia, że czułość ekranu na dotyk wzrasta wtedy do 480 Hz, co zapewnia dodatkową precyzję podczas rozgrywki. Producent przekonuje, że magnetyczne triggery są bardziej wytrzymałe niż mechaniczne i wytrzymają co najmniej 1,5 mln naciśnięć.





POCO F3 GT wyposażony jest w ekran AMOLED 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i proporcjach 20:9. Wyświetlacz zapewnia odświeżanie obrazu 120 Hz i obsługę standardu HDR10+. Chroni go szkło Gorilla Glass 5.

Sercem POCO F3 GT jest układ MediaTek Dimensity 1200 (6 nm), czyli topowy model z serii chipsetów z modemem 5G. Pamięci RAM LPDDR4x jest do wyboru 6 lub 8 GB, a na zapis aplikacji i gier użytkownicy otrzymują 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1. Kulturę pracy ma zwiększać także dodatkowy układ chłodzenia wykorzystujący biały grafen.

Sekcję fotograficzną tworzy potrójny układ aparatów z głównym 64 Mpix (f/1,65), szerokokątnym 8 Mpix (119°, f/2,2) oraz makro 2 Mpix (f/2,4). Aparat do selfie ma 16 Mpix.

W specyfikacji znajdziemy także głośniki stereo z Hi-Res audio i Dolby Atmos, czytnik linii papilarnych na boku, emiter podczerwieni oraz akumulator 5065 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Wszystkim zarządza Android 11 z MIUI 12.5.

POCO F3 GT w wersji 6/128 GB wyceniony został w Indiach na kwotę stanowiącą równowartość 1410 zł, model 8/128 na 1512 zł, zaś najlepiej wyposażony 8/256 GB – na równowartość 1617 zł.

