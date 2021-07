Xiaomi szykuje szybką promocję na POCO M3 128 GB

Już w najbliższy poniedziałek wystartuje 24-godzinna promocja Xiaomi, w ramach której smartfon POCO M3 128 GB będzie można kupić w cenie obniżonej o 150 zł.

POCO M3 to zaprezentowany jesienią 2020 roku smartfon firmy Xiaomi, który wyposażony jest między innymi w 6,53-calowy wyświetlacz FullHD+ oraz zestaw trzech aparatów fotograficznych na tylnym panelu, z główną jednostką o rozdzielczości 48 Mpix. Urządzenie jest napędzane chipsetem Qualcomm Snapdragon 662, wspieranym przez 4 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 6000 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem MIUI 12.

POCO M3 w promocji Xiaomi

Od godziny 8:00 w poniedziałek 26 lipca do godziny 7:59 we wtorek 27 lipca tego roku potrwa 24-godzinna promocja, w ramach której smartfon POCO M3 w wersji 4/128 GB będzie można kupić za 599 zł. To o 150 zł mniej niż przed promocją.

Z oferty będzie można skorzystać w sklepach internetowych Xiaomi na stronach mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl, a także w sklepach stacjonarnych z elektroniką użytkową. Liczba urządzeń w promocji będzie ograniczona, nie warto więc czekać do ostatniej chwili.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi