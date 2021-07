T-Mobile Happy Friday: rabat do 50% na wybrane akcesoria Realme

T-Mobile przygotował dla swoich klientów indywidualnych kolejną promocję z cyklu Happy Fridays. Tym razem można zgarnąć do 50% rabatu na wybrane akcesoria marki Realme.

Czasem mała rzecz wnosi do naszego życia spore zmiany. Właśnie taką rolę pełnią nieraz przydatne i ciekawe akcesoria z dziedziny technologii – od smartwatchy, wspomagających dbanie o zdrowy tryb życia, po inteligentne żarówki sprawiające, że w naszym domu rozbłyśnie światło w jednym z 16 mln odcieni, tworząc wyjątkowy klimat. Te i inne akcesoria, jak na przykład inteligentna waga czy słuchawki bezprzewodowe znaleźć można w sklepie Realme. Od 23 do 29 lipca tego roku klienci indywidualni T-Mobile będą mogli tam wykorzystać rabat w wysokości do 50% na wybrane gadżety.

Jak odebrać zniżkę?

Aby skorzystać z rabatu na stronie sklep-realme.pl/happyfriday, wystarczy między 23 a 25 lipca odebrać kod promocyjny. Jest to możliwe na dwa sposoby:

w aplikacji Mój T-Mobile ,

, poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści HF na numer 80800.

Zakupy ze zniżką można zrealizować do 29 lipca tego roku do końca dnia lub do wyczerpania zapasów. Akcja dotyczy klientów abonamentowych T- Mobile, a także osób korzystających z ofert MIX lub na kartę.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile