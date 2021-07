T-Mobile przywrócił Nielimitowany Internet Domowy. Pozwala on korzystać z mobilnego dostępu do Internetu bez limitu danych, a jedynie z ograniczoną na stałe prędkością.

Nielimitowany Internet Domowy w T-Mobile był jakiś czas jedną z najlepszych mobilnych alternatyw dla stałego łącza internetowego w domu. Usługa pozwalała przesłać miesięcznie nieograniczoną ilość danych, a limitowana była tylko prędkość. Ta, w zależności od wybranej taryfy, wynosiła 20 lub 60 Mb/s. Magentowy operator wycofał się z tej oferty, zamieniając ją na Internet domowy bez ograniczenia prędkości do czasu przesłania w danym miesiącu wskazanej w wybranej taryfie liczby gigabajtów.

Mamy dobrą wiadomość dla osób, dla których połączenie mobilne jest jedyną możliwością, by korzystać w domu z Internetu. T-Mobile znowu oferuje Nielimitowany Internet Domowy. W nowej odsłonie dostępne są trzy taryfy, w których prędkość jest ograniczona do 30 Mb/s, do 60 Mb/s lub do 90 Mb/s. Szczegóły w tabeli:

Taryfa S M L Abonament miesięczny 60 zł 70 zł 90 zł Ograniczenie prędkości 30 Mb/s 60 Mb/s 90 Mb/s Długość umowy 24 miesiące



Wymienione wyżej limity prędkości dotyczą Strefy Domowej, czyli wybranego przez abonenta obszaru o promieniu 500 m. Poza tą strefą prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do 512 kb/s.

Ceny abonamentu, podane w tabeli, uwzględniają rabaty za zgody marketingowe oraz obsługę elektroniczną, łącznie 10 zł. Osoby, które mają abonament komórkowy w T-Mobile i zdecydują się dokupić Nielimitowany Internet Domowy, zapłacą jeszcze o 20 zł miesięcznie mniej, czyli 40 zł za taryfę S, 50 zł za M i 70 zł za L.

Do usługi można dokupić urządzenie Alcatel LINKHUB LTE cat7 Home Station. Jego cena wynosi 59 zł.

Nielimitowany Internet Domowy można wziąć na próbę na 14 dni. Więcej informacji o ofercie można znaleźć w regulaminie.

Większe zniżki i promocja Home & Go

Od 20 lipca 2021 roku T-Mobile ujednolica wszystkie zniżki w ofercie „Korzyści dla domu”. Od teraz każdą usługę dodatkową przy abonamencie głosowym możemy kupić z 20 zł rabatu miesięcznie (czyli o 5 zł więcej niż dotychczas).

Każdy klient indywidualny, który zakupi w T-Mobile ofertę Internetu domowego, będzie mógł skorzystać z promocji Home &Go i dokupić usługę Internetu mobilnego już od 10 zł miesięcznie. W zależności od prędkości podstawowej usługi w pakiecie znajdzie się 20, 30 lub 50 gigabajtów.

