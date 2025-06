Media Expert znów szaleje. Tego laptopa kupisz za 1099 zł i będzie Ci służył długie lata

Mowa tu o Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome , czyli nowoczesnym Chromebooku. Ten sprawdzi się u każdego, kto głównie przegląda internet i korzysta z narzędzi webowych. I chociaż trudno tu mówić o laptopie do gier, to jednak wspiera on Steam i pozwala na uruchomienie na nim kilkudziesięciu popularnych gier z tej platformy, a lista ta stale rośnie.

LENOVO IdeaPad Slim 3 Chrome

Mamy tu do czynienia z 14-calową, matową matrycą Full HD wykonaną w technologii IPS. Sercem tego laptopa jest układ Intel i3-N305, który oferuje naprawdę potężny zapas mocy, zwłaszcza w porównaniu do innych Chromebooków z okolic 1000 zł. Jak to możliwe, że Lenovo zaoferowało tak atrakcyjne urządzenie w takiej cenie? No cóż, zawdzięczamy to głównie sieci sklepów Media Expert, które przeceniły go w swoim sklepie internetowym tego laptopa z 1599 zł na 1099 zł. Pamiętajcie jednak, że promocja ta obowiązuje tylko dziś, czyli 16 czerwca.