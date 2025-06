Zaraz po pracy biegnę do Action. Ten sprzęt za 30 zł to zakup obowiązkowy

Otóż praca redakcyjna ma nie do końca normowane godziny pracy. Wynika to z kilku kwestii: w opisywanej sprawie mogą nagle pojawić się nowe fakty, które koniecznie trzeba uwzględnić w tekście. Rzecznik prasowy jakiejś firmy lub instytucji może odpowiedzieć po naszych godzinach pracy na niezwykle palące pytanie. Dodatkowo w tekście mogą pojawić się błędy, których nie wyłapiemy w przeciwieństwie do Was i warto je wtedy skorygować.