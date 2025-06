Zapłacił gotówką za zakupy w piekarni. Grozi mu więzienie

To nietypowego zdarzenia doszło w Lublinie. Tamtejsi policjanci zatrzymali 44-latka, który za pomocą gotówki zapłacił za zakupy w piekarni. Teraz grozi mu nawet 8 lat więzienia. Wszystko z powodu banknotu.

Do więzienia za banknot 200 zł

Z informacji policji wynika, że mężczyzna udał się do piekarni, aby zrobić zakupy. Zapłacił za nie banknotem o nominale 200 zł, po czym wyszedł ze sklepu. Kasjerka dopiero wtedy zorientowała się, że coś jest nie tak. Szybko zawiadomiła policję, która przyjechała na miejsce i rozpoczęła swoje śledztwo.

O co poszło? Okazało się, że mężczyzna może i zapłacił banknotem w wysokości 200 zł, ale zabawkowym. Tym samym dopuścił się przestępstwa. Funkcjonariusze szybko namierzyli sprawcę. Był nim 44-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna przyznał się do oszustwa. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.