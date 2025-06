Biedronka też ma swojego Dysona i bije tego z Lidla na głowę

Dlatego też uważam, że propozycja z Biedronki jest znacznie lepszą opcją . Owszem, droższą, ponieważ kosztującą 379 zł , jednak zdecydowanie lepszą. A to dlatego, że Greenote GSC50 to odkurzacz w pełni bezprzewodowy.

Greenote GSC50

Jednak brak kabla to dopiero początek zalet. Mamy tu moc ssącą na poziomie 23 kPa, co jest naprawdę sensowną wartością i bije dużą część robotów sprzątających na głowę. W zestawie znajdziemy także szczotkę do podłóg, do tapicerki rurę szczelinową, która pozwoli nam zajrzeć we wszystkie zakamarki. A to wszystko przy wadze zaledwie 1 kg i za jedyne 379 zł w sklepie internetowym Biedronka Home.