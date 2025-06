Play zmienia ofertę. Dojdzie nowy prefiks

Od 13 lipca 2025 roku Play wprowadza nowe warunki w wielu popularnych pakietach na kartę, skierowanych do osób dzwoniących do Ukrainy. Nowością jest rozszerzenie zakresu numerów, do których można wykonywać połączenia w ramach specjalnych ofert. Od tego dnia pakiety obejmą także połączenia do sieci komórkowej Kievstar na numery z prefiksem +38075.