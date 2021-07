Play na wakacje: 50 zł miesięcznie za abonament i telefon

Play ruszył z wakacyjną promocją dla przenoszących numer. By skusić nowych klientów, operator przygotował specjalną ofertę z tańszym abonamentem, smartfonami za 1 zł oraz dostępem do serwisu TIDAL.

Wśród operatorów infrastrukturalnych Play znajduje się na pierwszym miejscu pod względem odejść klientów. Stara się powstrzymać te niekorzystne statystyki, organizując promocje, które mają przyciągnąć nowych klientów.

Zobacz: Play dalej traci, T-Mobile zyskał. Raport przenośności numerów w 2Q2021

W najnowszej, wakacyjnej akcji nowym, przenoszącym numer klientom Play proponuje ofertę all inclusive za 50 zł miesięcznie:

8 GB internetu,

internetu, smartfony za 1 zł na start,

na start, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

rozmowy, SMS-y i MMS-y, TIDAL na 3 miesiące w prezencie.

Klienci otrzymają te korzyści za 50 zł miesięcznie po rabatach, zamiast standardowej ceny 65 zł.

Zobacz: Play MIX na wakacje: 100 GB na aplikacje i bonus za doładowanie

Play szczególnie poleca do tej oferty trzy telefony za 1 zł na start, do wyboru:

Telefonów jest oczywiście więcej, a pełna ich listę można zobaczyć tu: https://www.play.pl/dlaciebie/sklep/wakacyjna-wyprzedaz.

Klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play i skorzystają z tej oferty, otrzymają również w prezencie 3 miesiące dostępu do serwisu muzycznego TIDAL z ponad 70 milionami utworów bez reklam.

Specjalnej wakacyjnej ofercie towarzyszy kampania z udziałem Adama Małysza. Czy to wszystko wystarczy, by zachęcić klientów do wyboru fioletowej sieci?

Zobacz: Play rozbudowuje sieć. W czerwcu fioletowe LTE dotarło do kolejnych miejscowości

Zobacz: RFBenchmark: T-Mobile i Play mają najszybszy internet mobilny (czerwiec 2021)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play