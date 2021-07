RFBenchmark: T-Mobile i Play mają najszybszy internet mobilny (czerwiec 2021)

RFBenchmark opublikował najnowszy raport dotyczący szybkości internetu mobilnego w Polsce – za czerwiec 2021 r. Podobnie jak miesiąc wcześniej, najlepsze wyniki podczas pobierania danych notowali klienci T-Mobile, za to najszybszym wysyłaniem cieszyli się użytkownicy Play.

Czerwcowy ranking prędkości internetu mobilnego w Polsce został przygotowany na podstawie 282 406 testów wykonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark. Z tego w LTE przeprowadzono 94% pomiarów, a WCDMA blisko 6%.

W czerwcu użytkownicy aplikacji RFBenchmark korzystali najczęściej z usług Orange (33,5%). Z kolei na Play zdecydowało się niewiele mniej – 32,9%. Mniejszą popularnością cieszyli się operatorzy Plus (18,8%) i T-Mobile (14,8%).

Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile

T-Mobile utrzymuje prowadzenie w kategorii pobierania danych, osiągając średni wynik 43,1 Mb/s. Pozwoliło to Magentowym wyprzedzić Orange (39,1 Mb/s), który wciąż traci całkiem sporo do pierwszego miejsca. Trzecie miejsce w zestawieniu RFBenchmark zajął Play z wynikiem 36,3 Mb/s, a tabelę zamknął po raz kolejny Plus (32,1 Mb/s).

Średnia szybkość wysyłania danych: Play

W pomiarach RFBenchmark w kategorii szybkość wysyłania danych trzeci miesiąc z rzędu najsilniejszym operatorem okazał się Play. Utrzymanie pozycji lidera było możliwe po uzyskaniu 17,8 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Plus (16,5 Mb/s), a na trzecim Orange (16,4 Mb/s). T-Mobile wypadł najsłabiej – zajął ostatnie miejsce (15,8 Mb/s).

Najniższa wartość ping: Orange

Orange nie zdobył podium w poprzednich kategoriach, za to udało mu się to w pomiarach opóźnienia sygnału. Pomarańczowy operator uzyskał 32,2 ms, co okazało się najniższym wynikiem w stawce. Na drugiej pozycji znalazł się T-Mobile (32,9 ms), a zaraz za nim zameldował się Play (36,7 ms). Na czwartej pozycji – Plus (43,4 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 43,1 Mb/s 15,8 Mb/s 32,9 ms 39794 Orange 39,1 Mb/s 16,4 Mb/s 32,2 ms 89618 Play 36,3 Mb/s 17,8 Mb/s 36,7 ms 89692 Plus 32,1 Mb/s 16,5 Mb/s 43,4 ms 48842



Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: RFBenchmark