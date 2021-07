Orange najszybszy w testach PRO Speed Test z certyfikatem UKE

Speed Test regularnie podaje wyniki szybkości działania sieci mobilnych i stacjonarnych w Polsce. Istnieje też bardziej wyspecjalizowane narzędzie – PRO Speed Test, czyli mechanizm pomiarowy certyfikowany przez Prezesa UKE. Jak w nim wypadły polskie sieci? Oto najnowsze zestawienie obejmujące czas od grudnia 2020 do maja 2021 r.

Na blogu UKE ukazały się najnowsze informacje dotyczące pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE – PRO Speed Test.

Jak podaje UKE, w ostatnim półroczu wykonanych zostało ponad 379 tys. pomiarów, tj. o 58% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przyczyniło się do tego m.in. udostępnienie nowej wersji mechanizmu w grudniu 2020 r. Zostały w niej wprowadzone zmiany, które umożliwiają konsumentom jeszcze wygodniejsze korzystanie z tego narzędzia. Najważniejsze ulepszenia to podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gbps do 2,5 Gbps, zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne, wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych, wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym, a także wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu.

We wpisie na blogu UKE wyjaśnia, że w odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Co istotne, pomiar jest znacznie dokładniejszy od aplikacji Speed Test oraz od pomiaru dokonanego przez stronę WWW.

Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu PRO Speed Test pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług.

Wyniki pomiarów PRO Speed Test dla UKE

Na podstawie zrealizowanych przez użytkowników pomiarów w narzędzi PRO Speed Test Urząd Komunikacji Elektronicznej stworzył podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych.

W raporcie pod względem szybkości pobierania danych w sieciach mobilnych, we wszystkich technologiach łącznie, najlepiej wypadł Orange z wynikiem 36,9 Mbps. Drugie miejsce przypadło sieci Play z rezultatem 31 Mbps, na kolejnych znajdują się T-Mobile (26 Mbps) i Polkomtel (22,2 Mbps).

Pod względem wysyłania również pierwsze miejsce przypadło Orange z wynikiem 11,2 Mbps. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: T-Mobile (10,5 Mbps), Play (10,2 Mbps) i Polkomtel (8,7 Mbps).

Orange ma też najniższe pingi – średnie opóźnienie w tej sieci to 38 ms, w T-Mobile wynosi ono 40,4 ms, w Playu 46 ms, a w Polkomtelu 48,6 ms.

UKE przedstawił też wyniki operatorów mobilnych osiągane tylko w połączeniach LTE. Tu pod względem szybkości pobierania również pierwsze miejsce przypada Orange (43,9 Mbps), na drugim jest Play (34,5 Mbps), na trzecim T-Mobile (32,3 Mbps), a stawkę zamyka Polkomtel ze skromnym wynikiem 24,1 Mbps.

W pomiarach operatorów stacjonarnych pierwsze miejsce przypadło sieci Toya (577,3 Mbps), drugie zajmuje UPC Polska (483,7 Mbps), a trzecie Inea (465,9 Mbps).

Więcej szczegółów na zamieszczonych infografikach oraz w dokumencie UKE:

