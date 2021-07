Play rozbudowuje sieć. W czerwcu fioletowe LTE dotarło do kolejnych miejscowości

W czerwcu Play uruchomił 68 nowych stacji bazowych. Dzięki nim zasięg fioletowego LTE oraz LTE Ultra dotarł do nowych miejscowości.

Play cały czas rozbudowuje swoją sieć komórkową. W samym czerwcu tego roku fioletowy operator uruchomił 68 nowych stacji bazowych, które dołączyły do ponad 9 tysięcy już działających. Dzięki nim zasięg LTE i LTE Ultra Play dotarł do nowych miejscowości. Z fioletowego LTE można korzystać w 2689 miejscowościach liczących powyżej 1 tysiąca mieszkańców, w tym w 394 miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. LTE Ultra dociera z kolei do mieszkańców 2134 miejscowości, w tym 389 miast.

Zobacz: RFBenchmark: T-Mobile i Play mają najszybszy internet mobilny (czerwiec 2021)

Zobacz: Play dalej traci, T-Mobile zyskał. Raport przenośności numerów w 2Q2021

Poniżej zamieszczamy tabele z nowymi miejscowościami, które w minionym miesiącu znalazły się w zasięgu technologii LTE oraz LTE Ultra sieci Play.

Nowe miejscowości w zasięgu LTE

miejscowość gmina województwo Dobrzyca Dobrzyca wielkopolskie Poniec Poniec wielkopolskie Ludwikowice Kłodzkie Nowa Ruda dolnośląskie Trzciel Trzciel lubuskie Granowo Granowo wielkopolskie Świerże Górne Kozienice mazowieckie Ochojec Rybnik śląskie Wilkowice Lipno wielkopolskie Leśna Podlaska Leśna Podlaska lubelskie Sieniawa Łagów lubuskie

Zobacz: Play ma już 9000 stacji bazowych

Nowe miejscowości w zasięgu LTE Ultra

miejscowość gmina województwo Dobrzyca Dobrzyca wielkopolskie Poniec Poniec wielkopolskie Krzemienica Czarna podkarpackie Trzciel Trzciel lubuskie Granowo Granowo wielkopolskie Niebieszczany Sanok podkarpackie Warszowice Pawłowice śląskie Sufczyn Dębno małopolskie Kiełczów Długołęka dolnośląskie Dobrzechów Strzyżów podkarpackie Ochojec Rybnik Śląskie Bilsko Łososina Dolna małopolskie Siedleczka Kańczuga podkarpackie Wola Sernicka Serniki lubelskie Konradów Głuchołazy opolskie Leśna Podlaska Leśna Podlaska lubelskie Wzdów Haczów podkarpackie Grzywna Chełmża kujawsko-pomorskie Kozłów Kozłów małopolskie



Zobacz: GIGAlato: T-Mobile chwali się największą paczką gigabajtów w Polsce

Zobacz: 5G w Polsce: jest kiepsko, ale nie dramatycznie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play