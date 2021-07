Play MIX na wakacje: 100 GB na aplikacje i bonus za doładowanie

Play przygotował wakacyjne promocje w ofercie MIX. Na użytkowników czeka 100 GB do wykorzystania przez 90 w aplikacjach społecznościowych, a także dodatkowe gigabajty po doładowaniu w kanałach własnych fioletowego operatora.

100 GB na aplikacje w Play MIX oraz Junior BOX

Play wprowadza promocję, dzięki której klienci ofert MIX mogą otrzymać 100 GB na swobodne korzystanie z serwisów społecznościowych. Oferta skierowana jest do osób, które od 1 lipca do 30 września 2021 roku podpiszą lub przedłużą umowę na taryfach M oraz L w ofertach MIX EXTRA GB lub NOWA FORMUŁA MIX. Dodatkowe 100 GB można wykorzystać na w następujących aplikacjach:

Facebook,

Instagram,

YouTube,

Messenger,

TikTok,

Pinterest,

Viber,

Twitch.

Dodatkowe gigabajty będą ważne przez 90 dni od daty ich aktywacji.

Zobacz: Play: usługa mojeID także przez telefon i w ofertach dla firm

Zobacz: Play: do końca lipca nasza sieć 5G pokryje 35% populacji Polski

Na przykład przy podpisaniu umowy w Play i wyborze taryfy MIX L z doładowaniem w kwocie 50 zł, klient otrzymuje nawet 9 GB Internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, pakiet 100 GB na aplikacje social media oraz smartfon za złotówkę. W tej ofercie fioletowy operator poleca model Motorola Moto E7 Power.

Promocja jest również dostępna przy wyborze oferty Junior BOX dla najmłodszych fanów technologii. W tym zestawie, oprócz telefonu od 1 zł oraz 100 GB na social media, otrzymują oni również miesięczny dostęp do aplikacji Bezpieczna Rodzina w wersji Premium oraz możliwość korzystania z platformy Akademia Team Play. Dodatkowym prezentem jest także jeden z zestawów gadżetów do wyboru. Z okazji trwających rozgrywek sportowych EURO 2020 do telefonu Vivo Y20s za 1 zł na start operator proponuje piłkę w specjalnej, niebieskiej kolorystyce z motywem turnieju lub słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless w pakiecie z dowolnym smartfonem.

Więcej szczegółów o promocji „100GB na social media” dla ofert MIX można znaleźć w regulaminie.

Extra GB po doładowaniu w kanałach własnych

Użytkownicy oferty Play MIX mają również możliwość skorzystania z kolejnej promocji, w ramach której otrzymają dodatkowe pakiety danych. Dodatkowe GB trafią na konto po każdym doładowaniu kwotą kontraktową lub wyższą za pomocą aplikacji Play24 lub strony doladowania.play.pl. Ekstra pakiet o wielkości 0,5 GB lub 1 GB (zależy od posiadanej taryfy) pojawi się automatycznie po doładowaniu i zasili główne konto na okres 30 dni. Więcej informacji w regulaminie promocji.

Zobacz: Orange Flex: Dodatkowe gigabajty i Video Pass za darmo na wakacje

Zobacz: Virgin Mobile rozdaje darmowe 100 GB na wakacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play