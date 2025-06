Tylu Polaków zarabia ponad 10 tys. zł. To elitarne grono

Ilu Polaków zarabia 10 tys. zł?

Co to oznacza? Wyższe podatki. Normalnie płacimy podatek dochodowy w wysokości 12 proc. Jednak po przekroczeniu drugiego progu podatkowego rośnie on do 32 proc., ale tylko od momentu przekroczenia limitu. Tym samym do 120 tys. zł płacimy 12 proc., a za wszystko powyżej już 32 proc.