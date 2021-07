T-Mobile pomoże seniorom wzmocnić kompetencje cyfrowe

T-Mobile oraz Fundacja TV Puls Pod Dębem rozpoczęły projekt społeczny Sieć pokoleń – bezpieczny senior online. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych u osób starszych.

Jak wynika z raportu Erostatu, w Polsce tylko 43% osób w wieku 65-74 lat używa Internetu. To bardzo mało w porównaniu do innych grup wiekowych w naszym kraju, ale także niewiele biorąc pod uwagę dostęp do sieci w innych krajach Europy. Sytuacji nie poprawiła pandemia – dla osób starszych to rodzina jest najważniejszym źródłem kontaktów społecznych i często przewodnikiem po świecie nowoczesnych technologii. Przez konieczność izolacji zostali oni nie tylko pozbawieniu możliwości spotkania, ale także jeszcze bardziej wykluczeni cyfrowo. Szczególnie trudna sytuacja zapanowała w placówkach opiekuńczych.

Potrzeba kontaktu z drugą osobą, czy też realizacja własnych pasji jest wpisana w naturę każdego człowieka, młodego czy tego trochę starszego. Pracownicy domów pomocy społecznej wkładają ogromny wysiłek by poprawić nastroje mieszkańców mocno podupadłe na skutek pandemii. Postanowiliśmy pomóc.

– powiedziała Erin Dąbska, Prezes Fundacji TV Puls „Pod Dębem”

Projekt „Sieć Pokoleń” ma popularyzować dostęp do nowoczesnych technologii i poprawiać kompetencje cyfrowe wśród seniorów, ale równocześnie dawać im narzędzia do rozwoju swoich pasji i kontaktów z najbliższymi. W ramach akcji T-Mobile przekazał kilkadziesiąt laptopów na rzecz jedenastu domów seniora oraz domów opieki społecznej w całej Polsce. Ale wyposażenie to nie wszystko – wszyscy seniorzy otrzymają bezpłatny dostęp do przygotowanego specjalnie dla nich, 10-odcinkowego kursu „Cyfrowy świat dla każdego”, w którym krok po kroku wyjaśnione zostały najważniejsze pojęcia związane z obsługą komputera, korzystaniem z Internetu czy bezpieczeństwem w sieci. Dla osób, które będą miały dodatkowe pytania zorganizowane zostaną także konsultacje telefoniczne z pracownikami infolinii magentowego operatora.

Cyfrowe wykluczenie to problem społeczny, na który jako T-Mobile nie chcemy się godzić. Każdy, niezależnie od wieku, ma prawo korzystać z dobrodziejstwa technologii na równych zasadach. Dlatego cieszę się, że poprzez projekt „Sieć pokoleń” możemy po raz kolejny przyczyniać się do realizacji jednego z trzech głównych celów naszej strategii odpowiedzialnego biznesu i przybliżać technologię oraz płynące z niej możliwości osobom, które są nią czasami onieśmielone. Warto zaznaczyć, że przewodnikiem seniorów po wirtualnym świecie jest przedstawiciel młodej generacji, Konrad Koterba. Projekt ten, więc nie tylko łączy pokolenia, ale także daje seniorom szanse – co szczególnie ważne w tych trudnych czasach – na połączenie z ich bliskimi, na rozwój hobby, na zdobycie informacji oraz na przeniesienie części codziennych obowiązków do wersji online.

– powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w T-Mobile Polska

„Sieć pokoleń” to nie pierwsza tego typu inicjatywa T-Mobile. Firma konsekwentnie prowadzi działania mające na celu włączanie grup wykluczonych do świata technologii. W ostatnich miesiącach przeprowadziła między innymi akcję edukacyjną „Seniorze, uważaj na te numery” mającą chronić osoby starsze przed telefonicznymi oszustami oraz „ABC technologii dla seniora” – serię artykułów poradnikowych, publikowanych w popularnych magazynach.

