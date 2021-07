W co grają seniorzy? Będziecie zaskoczeni

Brytyjscy seniorzy chcą uciec od rzeczywistości, w czym pomagają im gry. Z badań wynika, że gracze w wieku 60+ grają średnio przez ponad godzinę dziennie.

Starsze pokolenie szuka nowych sposobów na walkę z samotnością i ucieczkę od szarej rzeczywistości. Sposobem na to okazują się gry komputerowe. Seniorzy porzucają narzędzia ogrodnicze czy druty do robienia swetrów czy skarpet na rzecz urządzeń mobilnych oraz kontrolerów do gier. Jak wynika z badań serwisu energyhelpline.com jest to ich sposób na poprawę zdrowia psychicznego.

Brytyjczycy po sześćdziesiątce spędzają średnio osiem godzin tygodniowo przy grach. To tylko o 45 minut tygodniowo mniej niż osoby w wieku 16-29 lat. Najczęściej starsi gracze korzystają przy tym na ogół ze smartfonów (49%) lub tabletów (40%). Co ósmy brytyjski senior-gracz sięga po konsolę PS4.

Zobacz: Sony PlayStation 5 – nowa generacja konsol pokazuje pazur

Zobacz: Xbox Series X: potężna konsola Microsoftu, która nie kłania się konkurencji

Wyniki badań pokazują, że gry stały się znaczącą częścią życia osób w wieku 60+. Dwóch na pięciu pytanych seniorów (41%) przyznało, że spędza więcej czasu na gry niż na inne hobby, takie jak robótki ręczne, gotowanie czy ogrodnictwo. 40% respondentów przyznało się do unikania obowiązków domowych, by móc kontynuować rozgrywkę. Dla 13% osób powyżej sześćdziesiątki gra jest ważniejsza nawet od snu.

W co grają seniorzy?

A w co grają brytyjscy seniorzy? Najpopularniejszy okazał się tytuł Candy Crush (56%). Osoby 60+ chętnie sięgają też po takie gry, jak FIFA (15%), Call of Duty (14%) i Grand Theft Auto (7%).

Prawie co trzeci ankietowany senior (30%) stwierdził, że gry przyczyniły się do poprawy ich zdrowia psychicznego, a jedna piąta (19%) uważa, że granie pomogło im w walce z samotnością. 30% starszych Brytyjczyków gra, aby uciec od rzeczywistości.

Ponieważ starsze pokolenia szukają nowych sposobów na kontakty towarzyskie i radzenie sobie z samotnością, nic dziwnego, że wiele osób zwróciło się w stronę gier wideo, a nasze badania pokazują, że granie jest akceptowalnym sposobem na kontakty towarzyskie dla wszystkich – niezależnie od wieku.

– skomentowała Tashema Jackson z energyhelpine.com

Zobacz: Android Auto umili czas prostymi grami

Zobacz: PlayStation rzuca wyzwanie Xbox Game Pass. Świetne gry w PS Now

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sabinevanerp / Pixabay, energyhelpline.com

Źródło tekstu: energyhelpline.com, esports-news.co.uk