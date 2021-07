PlayStation rzuca wyzwanie Xbox Game Pass. Świetne gry w PS Now

PlayStation powoli i nieśmiało, ale jednak rzuca rękawice usłudze Xbox Game Pass. Jeśli potwierdzą się plotki, to w lipcu do PlayStation Now zostaną dodane naprawdę duże tytuły.

Xbox Game Pass to w tym momencie jedna z największych i zarazem najlepszych usług abonamentowych dla graczy. Microsoft z każdym kolejnym miesiącem dodaje do niej kolejne produkcje i najbliższe miesiące zapowiadają się bardzo obiecująco z Forzą Horizon 5 czy S.T.A.L.K.E.R. 2 na czele. W tym samym czasie Sony zdaje się nie robić nic podobnego. Ale czy rzeczywiście? Przecież jest usługa PlayStation Now, która wkrótce może stać się realną konkurencją dla Xbox Game Pass.

PlayStation Now vs Xbox Game Pass

PlayStation Now to, jak samo, jak Xbox Game Pass, usługa abonamentowa, w ramach której gracze otrzymują dostęp do wielu gier. Tych wcale nie jest tak mało, jak mogłoby się wydawać. Co więcej, często są to bardzo znane i cenione produkcje, które śmiało można określić mianem blockbusterów. Na liście znajdują się między innymi trzy części Uncharted, cała seria Batman Arkham, Bloodborne, trzy odsłony Borderlands, kilka części God of War, Wiedźmin 3, Marvel's Avengers czy też Nioh. Grać można też na komputerach, za pomocą dedykowanej aplikacji. Co więcej, sama usługa nie jest droga. Jeśli płaci się miesięcznie, to kosztuje 9,99 dolarów. Kwartalnie wychodzi 24,99 dolarów, a za cały rok 59,99 dolarów. Całkiem nieźle, prawda? A w lipcu może być jeszcze lepiej.

Według najnowszych plotek w lipcu do usługi PlayStation Now zostaną dodane takie gry, jak: God of War (najnowsza odsłona), Red Dead Redemption 2, Nioh 2, Team Sonic Racing, Judgment oraz Moving Out. Uczciwie trzeba przyznać, że to lista pełna gorących hitów. Nie są to informacje potwierdzone, więc lepiej traktować je z dystansem, ale jeśli się potwierdzą, to Sony rzeczywiście rzuca Xbox Game Pass rękawicę. Z perspektywy polskiego gracza jednak największym problemem jest to, że PlayStation Now na razie nie jest dostępne na terenie naszego kraju. Oby to się wkrótce zmieniło.

Źródło zdjęć: PlayStation

Źródło tekstu: KitGuru