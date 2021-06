PlayStation Plus - znamy ofertę na lipiec 2021

Sony ujawniło listę tytułów, które już w lipcu otrzymają gracze w ramach subskrypcji PlayStation Plus. Wcześniejsze plotki potwierdziły się tylko częściowo.

Kończy się czerwiec, więc najwyższa pora, by poznać listę gier, które w lipcu zasilą bibliotekę PlayStation Plus. Oczekiwania graczy były duże, tym bardziej przecieki sugerowały pojawienie się w ofercie kilku naprawdę cenionych tytułów. Wcześniejsze doniesienia potwierdziły się jednak tylko częściowo.

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Tu bez zaskoczeń. Zgodnie z przeciekiem posiadacze konsol PlayStation 5 już w lipcu wzbogacą swoją bibliotekę o zremasterowaną wersję A Plague Tale: Innocence. To doceniona przez krytyków gra przygodowa, w której przyjdzie nam śledzić losy Amicii i jej brata Hugo w czasach pustoszącej Europę plagi dżumy. Już na konsolach poprzedniej generacji tytuł robił wrażenie nie tylko za sprawą swojej historii, ale i imponującej oprawy graficznej. Teraz w rozdzielczości 4K i 60 FPS ma się prezentować jeszcze lepiej.

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

Kolejne odsłony Call of Duty regularnie pojawiają się w subskrypcji PlayStation Plus. Tym razem gracze będą mogli zagrać w Call of Duty: Black Ops 4, czyli jedną z nowszych części serii. To tytuł przełomowy i to bynajmniej nie tylko ze względu na niekonwencjonalne podejście twórców do pisowni rzymskiej liczby cztery. Przede wszystkim to pierwsza część cyklu, w której zrezygnowano z kampanii dla jednego gracza, skupiając się w całości na trybie sieciowym. To także przy okazji Black Ops 4 zadebiutował tryb Blackout, czyli battle royale, w które do dziś grają tysiące graczy na całym świecie.

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Ostatnim tytułem, który zasili ofertę lipcowego PlayStation Plus, jest WWE 2K Battlegrounds. To symulator zapasów, choć w wydaniu "na luzie". Gracze będą mogli sobie spuścić łomot jako wybrani zawodnicy WWE Superstars i Legends, wykorzystując nie tylko siłę własnych mięśni, ale także interaktywne elementy areny czy szereg power-upów. Gra posiada kampanię dla jednego gracza, rozbudowany tryb sieciowy, a także opcję walki ze znajomymi przy jednej konsoli.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown to odświeżona wersja kultowej bijatyki, przygotowana przede wszystkim z myślą o scenie esportowej. Tytuł do oferty PlayStation Plus trafił w czerwcu, jednak gracze, którzy nie zdążyli dodać go do swojej biblioteki, będą mieli okazję dokonać tego także lipcu. Warto - dla fanów mordobicia w klasycznym wydaniu jest to pozycja wręcz obowiązkowa!

Ogłoszone tytuły gracze będą mogli dodać do swojej biblioteki od 2 lipca do 6 sierpnia 2021. Warto przypomnieć, że aby skorzystać z oferty nie trzeba posiadać danej konsoli. Gry można aktywować za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej i wrócić do nich, kiedy już będziemy mieli dostęp do sprzętu.

