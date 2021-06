Cyberpunk 2077 znowu dostępny w PlayStation Store

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, gra Cyberpunk 2077 wróciła do sklepu PlayStation Store. Tytuł wciąz jednak może sprawiać problem na podstawowej wersji PS4.

Oczekiwana przez długie miesiące gra Cyberpunk 2077 nie miała zbyt dobrych recenzji tuż po premierze. Tytuł sprawiał graczom wiele problemów, szczególnie na konsolach PlayStation i Xbox poprzedniej generacji. To doprowadziło w końcu do usunięcia gry ze sklepu PlayStation Store, a użytkownicy konsoli firmy Sony, by pograć w nową produkcję CD Projekt RED, musieli sięgnąć po wersję pudełkową z płytą.

Twórcy gry w pocie czoła pracowali, by naprawić błędy psujące graczom przyjemność rozgrywki, wydając kolejne aktualizację. Firmie Sony to wystarczyło i Cyberpunk 2077 od dziś znowu jest dostępny w PS Store, z ceną 209 zł.

CD Projekt RED ostrzega graczy, którzy mają konsolę PlayStation 4 w podstawowej wersji, że Cyberpunk 2077 wciąż może sprawiać u nich problemy natury wydajnościowej. Znacznie lepiej powinno być na nowszych urządzeniach, PlayStation 4 Pro i PlayStation 5. Konsole najnowszej generacji od początku radziły sobie najlepiej z problematycznym tytułem. Sam osobiście tuż po premierze przeszedłem całą grę na konsoli Xbox Series X i nie natrafiłem na problemy, które by mi popsuły przyjemność ze zwiedzania Night City i wykonywania kolejnych zadań oraz uniemożliwiły dotarcie do końca

