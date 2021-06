Tak wygląda GTA stworzone przez Sztuczną Inteligencję. Efekt imponuje

Sztuczna inteligencja jest na szeroką skalę wykorzystywana w grach, najczęściej w formie algorytmów, które decydują o zachowaniu postaci niezależnych. Ale co, gdyby AI powierzyć zadanie stworzenia gry na podstawie GTA? Efekty są imponujące.

Sztuczna inteligencja od dawna jest wykorzystywana w grach. Zazwyczaj algorytmy odpowiadają za zachowanie postaci niezależnych. To właśnie sztuczna inteligencja, bardziej lub mniej zaawansowana, decyduje o zachowaniu drużyn przeciwnych w NBA 2K21, FIFIE 21 czy nawet w CS:GO, o ile zdecydujemy się na granie na tzw. boty. Ale tym razem naukowcy powierzyli AI inne zadanie. Algorytm miał stworzyć własną grę na podstawie GTA V. Efekty są ciekawe.

Sztuczna inteligencja stworzyła grę

Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję NVIDIA GameGAN, która składa się tak naprawdę z dwóch sieci neuronowych. Pierwsza odpowiada za stworzenie jak najbardziej realistycznych projektów. AI jest np. karmiona obrazami ludzi i na tej podstawie potrafi stworzyć realistyczne osoby, które tak naprawdę nie istnieją. Druga sieć neuronowa ma za zadanie rozpoznawać, czy coś jest prawdziwe, czy zostało stworzone sztucznie, np. przez inną AI.

GAN może tworzyć obrazy, które wyglądają jak fotografie ludzkich twarzy, nawet jeśli twarze nie należą do żadnej prawdziwej osoby. GAN osiągnął taki poziom realizmu poprzez sparowanie generatora, który uczy się wytwarzać docelową wartość wyjściową, z dyskryminatorem, który uczy się odróżniać prawdziwe dane od danych wyjściowych generatora. Generator próbuje oszukać dyskryminator, a dyskryminator stara się nie dać się oszukać.

- tłumaczy NVIDIA.

Naukowcy postanowili wykorzystać NVIDIA GameGAM do stworzenia własnej wersji gry GTA V. W tym celu dostarczali sztucznej inteligencji mnóstwo obrazów z produkcji Rockstar Games. Na tej podstawie AI stworzyła wersję demonstracyjną, która jest w pełni grywalna. Co ważne, żaden fragment kodu nie został napisany przez człowieka. Gra w całości została stworzona przez sztuczną inteligencję. Co prawda widać, że to sztuczny twórcy i do efektów uzyskiwany przez ludzi jeszcze bardzo daleko, ale kilka szczegółów robi wrażenie. Wystarczy wymienić samo sterowanie autem, cień po samochodem czy oświetlenie odbijające się w przedniej szybie w zależności od kierunku jazdy.

Czy w przyszłości sztuczna inteligencja będzie w stanie tworzyć gry od zera? Nie jest to wykluczone. Już dzisiaj deweloperzy wykorzystują AI do tworzenia poziomów czy nawet całych zadań. Na ten moment stworzenie kompletniej gry od zera jest melodią bardzo odległej przyszłości, ale nie jest to niemożliwe. Ta przyszłość może przyjść wcześniej, niż wszystkim nam mogłoby się wydawać.

Jeśli chcielibyście wypróbować demo stworzone przez NVIDIA GameGAN, to możecie je pobrać z GitHuba.

