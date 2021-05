Ponad połowa Europejczyków chce wymiany posłów na Sztuczną Inteligencję

Sztuczna inteligencja i polityka to dwa bardzo kontrowersyjne tematy. Co jednak jeśli zapytamy o połączenie jednego z drugim? Okazuje się, że wyniki mogą być bardzo ciekawe.

Politycy w niewielu miejscach są najbardziej szanowaną grupą społeczną. Jednocześnie sztuczna inteligencja wzbudza wiele kontrowersji, a jej znanym krytykiem jest choćby Elon Musk. Jak jednak odpowiedzą ludzie zapytani o to, czy woleliby być rządzeni przez sztuczną inteligencję zamiast polityków? Przy założeniu oczywiście, że miałaby ona dostęp do dokładnie tych samych danych. Okazuje się wtedy, że wielu ludzi jest bardzo przychylnych takiej idei. Oczywiście zależy gdzie - w liderujących tego typu zmianom Chinach aż 75% chętnie przywitałoby taką rzeczywistość. W USA aż 60% się sprzeciwia.

A jak w Europie? Az 51% chętnie wymieniłoby polityka na sztuczną inteligencję. Najwięcej osób takich znalazło się w krajach słynnych z politycznych afer, a co za tym idzie - bardzo niskim zaufaniem do polityków. Przodują w tym bowiem Hiszpania (66% za) i Włochy (59%). Na trzecim miejscu jest Estonia z 56%, tutaj jednak trzeba pamiętać, że to kraj bardzo przychylny nowinkom technicznym. Tam można nawet głosować przez Internet. Przeciwko są ugruntowane demokracje, takie jak Wielka Brytania (69% przeciwko), Holandia (56% przeciwko) i Niemcy (54% przeciwko).

Źródło tekstu: ie university via cnbc