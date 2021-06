GeForce NOW - 10 nowych gier i darmowy abonament Priority

NVIDIA poinformował, że do usługi GeForce NOW zostało dodanych 10 nowych gier. Poza tym już w dniu premierzy w chmurze uruchomimy Marvel's Guardians of the Galaxy.

GeForce NOW - nowe gry w usłudze

W tym tygodniu do usługi GeForce NOW dołącza 10 nowych gier - poinformowała NVIDIA. Wśród nich znajduje się między innymi rewelacyjne, szczególnie do zabawy we dwoje, Overcoocked 2, które w tym momencie za darmo rozdawane jest w sklepie Epic Games Store. W sumie lista gier wydłuża się o:

Humankind (zamknięte testy beta w Steam oraz Epic Games Store)

Overcooked! 2 (za darmo do 24 czerwca w Epic Games Store)

Roguebook (premiera 17 czerwca w Steam)

Panzer Corps 2 (Epic Games Store)

Pathway (Steam)

Supraland (Steam)

Sword and Fairy (Steam)

Sword and Fairy 2 (Steam)

The Universim (Steam)

World of Warships (Epic Games Store)

NVIDIA poinformowała również, że już w dniu premiery, czyli 26 października 2021 roku, w GeForce NOW dostępna będzie gra Marvel's Guardians of the Galaxy. To produkcja Square Enix, która została niedawno zaprezentowana na wirtualnych targach E3. W niej wcielamy się w Star-Lorda, który musi nakłonić dziwną ekipę bohaterów do współpracy. Wszyscy doskonale znamy ich z filmów Marvela. Mowa między innymi o Gamorze, Draxie, Groocie oraz Rockecie.

Oprócz tego, z okazji targów E3, abonenci darmowej wersji GeForce NOW mogą bez opłat odebrać 3-dniowy dostęp do priorytetowego dostępu do usługi. Co prawda same targi już się zakończyły, ale z promocji można skorzystać do 30 czerwca. W praktyce oznacza to preferencyjny dostęp do serwerów, obsługę DLSS oraz RTX (w wybranych grach) oraz dłuższe sesje z grami.

