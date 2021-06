Windows 11 z darmową aktualizacją nawet z Windowsa 7?

Windows 11 to kolejny system operacyjny Microsoftu. Wiele wskazuje na to, że aktualizacja do niego będzie dostępna również dla posiadaczy starszych okienek, w tym Windows 7 oraz 8.1.

Kilka dni temu do sieci wyciekł obraz ISO nowego systemu operacyjnego Windows 11. Dzięki temu poznaliśmy część nowości, które przyszykował Microsoft, a także dostaliśmy paczkę nowych tapet. Oficjalnie system na 99,99% zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu, a dokładnie 24 czerwca, kiedy to odbędzie się oficjalna konferencja firmy z Redmond. Wtedy też powinniśmy poznać wszystkie szczegóły, w tym to, dla kogo dostępna będzie darmowa aktualizacja. Wiele wskazuje jednak na to, że "jedenastkę" bez problemu zainstalują również posiadacze starszych okienek.

Windows 11 - dla kogo darmowa aktualizacja?

Microsoft niemal od zawsze, gdy wprowadza nową wersję systemu operacyjnego Windows, przynajmniej przez jakiś czas oferuje darmową aktualizację dla wielu użytkowników. Najczęściej tego typu update dostępny jest dla posiadaczy poprzedniej wersji systemu, ale nie jest to regułą. Dziennikarze XDA Dewelopers znaleźli w Windowsie 11, który wyciekł 2 dni temu, pliki konfiguracyjne dla osób, które zaktualizują system z Windowsa 7 oraz Windowsa 8.1. To dość jasna sugestia, że tego typu aktualizacja będzie możliwa bez konieczności przechodzenia po drodze na Windowsa 10.

Pamiętajcie jednak, że powyższa informacja na jest oficjalna. Obecność plików sugeruje, że aktualizacja będzie możliwa, ale nie wiemy, czy będzie darmowa. Poza tym cały proces nie będzie przeprowadzany za pomocą mechanizmu Windows Update, a poprzez Media Creation Tool, co nieco komplikuje sprawę. Co ciekawe, aktualizacja najprawdopodobniej nie zadziała na Windows 8, który trzeba będzie najpierw zaktualizować do wersji 8.1. Więcej dowiemy się już za kilka dni. Wtedy poznamy odpowiedzi na najważniejsze pytania na temat Windowsa 11.

Zobacz: Windows 10 - koniec jest już bliski. Systemowi zostały 4 lata życia

Zobacz: Windows 10 ma irytujący problem z aktualizacjami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: XDA Dewelopers