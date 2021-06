Windows 10 - koniec jest już bliski. Systemowi zostały 4 lata życia

Windows 10 zostały tylko 4 lata życia. To oficjalna informacja Microsoftu, który poinformował, że wsparcie dla systemu zakończy się w 2025 roku.

Z oficjalnego dokumentu Microsoftu dowiedzieliśmy się, kiedy zakończy się wsparcie dla Windowsa 10 w wersji Home oraz Pro. Popularne okienka dokonają swojego żywota już za mniej więcej 4 lata, dokładnie 14 października 2025 roku. To tylko rozbudziło dyskusje na temat nadchodzącego następcy.

Windows 11 czy Windows Sun Valley?

Od co najmniej kilkunastu dni wiemy, że 24 czerwca odbędzie się konferencja Microsoftu, na której - jak wynika z opisu - zobaczymy nową generację systemu Windows. Dotychczasowe plotki sugerują dwie potencjalne nazwy - albo będzie to Windows 11, co zdaje się sugerować sam Microsoft, albo Windows Sun Valley. Ta druga nazwa byłaby zgodna z zapowiadanym Projektem Sun Valley, który polega na całkowitym odświeżeniu interfejsu Windowsa. Nowy design prawdopodobnie zobaczymy właśnie w nowej wersji okienek.

Co ciekawe, z dokumentu Microsoftu wynika, że wsparcie dla Windowsa 10 zakończy się mniej więcej po 10 latach. System zadebiutował w lipcu 2015 roku i dokona żywota w październiku 2025 roku. Wcześniejsze wersje również były wspierane przez około 10 lat.

