Nowy Windows to jednak Windows 11? Tak sugeruje Microsoft

Microsoft opublikował nowe wideo, które zdaje się sugerować, że nowy Windows to jednak będzie Windows 11.

Na 24 czerwca 2021 roku Microsoft zapowiedział bardzo ważną konferencję prasową, na której mamy zobaczyć kolejną generację systemu Windows. Wszyscy spodziewają się, że amerykańska korporacja zaprezentuje nową wersję swojego systemu operacyjnego, potocznie nazywanego okienkami. Tajemnicą pozostaje jednak nazwa nowego Windowsa. Do tej pory wszyscy spodziewali się, że będzie to Windows 11, ale niedawny przeciek sugeruje Windowsa Sun Valley. Tymczasem Microsoft opublikował wideo, które wprowadza jeszcze więcej zamieszania.

Jednak Windows 11?

Nie ma co się oszukiwać - Microsoft w tym momencie bawi się z nami w kotka i myszkę i to my jesteśmy myszką. Nazwa Windows 11 wydaje się najbardziej naturalną dla systemu, który ma zastąpić Windowsa 10. Windows Sun Valley również nie jest złą opcją. Podobne nazewnictwo stosuje między innymi Apple. Jak będzie w rzeczywistości? Dowiemy się prawdopodobnie dopiero 24 czerwca, ale Amerykanie właśnie rzucili nam kolejny trop, w postaci nowego wideo.

Na powyższym filmie możecie posłuchać melodii, przy których uruchamiały się kolejne wersje Windowsa. Wszystkie one są puszczone w zwolnionym tempie, przez co wideo na dokładnie... 11 minut. W tym momencie już pewnie domyślacie się, o co chodzi. Jakby tego było mało, to wspominana konferencja zaplanowana jest na godzinę 11:00 czasu ET (Eastern Time), czyli 17:00 czasu polskiego. Sami musicie przyznać, że sporo tutaj jedenastek. Ale, jak już mówiłem, Microsoft może sobie z nas żartować.

